Würdige Erinnerung an den Barden der Traurigkeit: Jürgen Gutmann, Manuel Dämpfle und Thomas Schmolz erinnerten in der Heidelberger Providenzkirche an Leonard Cohen. Foto: if

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Als die Kritiker 1971 schrieben, zu dem Album "Songs of Love and Hate" sollten auch gleich Rasierklingen mitgeliefert werden, da konnten sie sich offenbar nicht vorstellen, dass genau die Generation, die damals so wohlig mit Leonard Cohen litt, Jahrzehnte später im angenehm temperierten Kirchenraum von Providenz ein schwäbisches Trio beklatschen würde, das den Meister der Traurigkeit "ganz ehrlich und unverschnörkelt" darbot. Schön war’s und wie immer ein bisschen depressiv, wenn es um den großen kanadischen Liedermacher geht. Exakt zwei Jahre ist es her (7. November 2016), als der Nachfahre litauischer Juden für immer "so long" sagte

In Heidelberg trafen die Musiker Jürgen Gutmann, Manuel Dämpfle (Gitarre und Gesang) und Thomas Schmolz (Gitarre) auf ein dankbares Publikum in einer komplett ausverkauften Kirche. Und das, obwohl ja gerade in Sachen Musik wieder einmal die absoluten Kontrastprogramme dank "Enjoy Jazz" laufen. Heidelberg - die Musikstadt der Gegensätze, die Raum für so Vieles bietet und immer ihr Publikum findet.

Es sind die wunderbaren lyrischen Texte und die zum Weinen schönen Klänge aus der Feder eines Leonard Cohen, die auch die drei Ludwigsburger - alles gesetzte Herren mit "anständigen Berufen" - dazu animierten, ihre erste gemeinsame Produktion, nämlich das "Leonard-Cohen-Project", auf die Beine zu stellen. Und weil sich ja Liebe und Hass durch all die Werke des berühmten Kanadiers ziehen, übernahmen die äußerst talentierten "Hobby"-Musiker auch gleich den Titel von einer der ersten Aufnahmen des Meisters.

"Songs of Love and Hate" soll in einer persönlichen Krise von Cohen entstanden sein und gilt als sein traurigstes Album. Aber was hat das schon zu sagen, denn wann war der Mann nicht in der Krise? Sein Leben lang kämpfte Cohen, der 82 Jahre alt wurde, gegen schwerste Depressionen an. So ist auch sein letztes Studioalbum, "You want it darker", keineswegs dazu angetan, fröhlich durchs Wohnzimmer zu tänzeln. Aber es muss ja nicht immer Freude sein, die uns bewegt. Der Nachwelt bescherte Cohen jedenfalls Unvergleichliches. Textlich kann es dabei noch sein enger Freund, der Nobelpreisträger Bob Dylan, in seiner trübsinnigsten Phase mit ihm aufnehmen.

Dass in der Providenzkirche die Taschentücher erst gar nicht zum Einsatz kamen, dafür sorgte vor allem Jürgen Gutmann. Er verstand es, nette Geschichten und Anekdoten des Frauenverstehers Cohen zu erzählen. Und die drei Musiker spielten all die frühen Lieder der 60er, 70er und auch der 80er Jahre, die das Publikum hätte mitsingen können. Was es aus Respekt vor den Musikern aber nicht tat.

Natürlich spielten sie "Suzanne", natürlich "So long, Marianne", natürlich "Bird on a wire", natürlich "First we take Manhattan". Dass Gutmann dabei nicht die tiefen Tiefen eines Leonard Cohen auslotete, war nicht schlimm, und auch, dass die sphärischen Frauenstimmen fehlten, war verkraftbar. Schließlich gab Manuel Dämpfle nicht nur einen stilsicheren, äußerst vielseitigen Gitarristen ab, sondern er bewährte sich auch als Ein-Mann-"Backgroundchor". Stundenlang hätten sie so weitersingen, weiterspielen können, hätten improvisieren und eigene Soli einbauen können.

Aber irgendwann musste halt Schluss sein. Natürlich mit "Halleluja" als dritte Zugabe. "Und auch wenn alles schief gegangen ist, werde ich vor dem Gott des Gesangs stehen, mit nichts auf meiner Zunge, als ein Halleluja", dichtete Leonard Cohen. Das Publikum sang leise mit. Danach konnte nichts mehr kommen.