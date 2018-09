Von Wolfgang Nierlin

Eine zweifache Exposition eröffnet den Film: In der einen, mehr symbolischen, klettern, hoch über der Küste von Gibraltar, Affen über kahle, knorrige Äste, während sich im Hintergrund, in der blauen Weite des Meeres, einzelne Schiffe verlieren. Der merkwürdige Kontrast dieser fast surreal anmutenden Szenerie, die entfernt an den Anfang von Kubricks "2001: Odyssee im Weltraum" erinnert, wird allerdings von einem dystopischen Unterton getragen: Als wohnten wir einer umgekehrten Evolution bei.

Auch die nächtliche, menschenleer erscheinende Großstadt, die die andere Einleitung grundiert, gleicht einem Endzeitort, an dem sich Wirkungen entfalten, deren Ursachen vom Dunkel verschluckt werden. Zwei Raser zerschneiden die Stille und verwickeln ein drittes, unbeteiligtes Fahrzeug in einen Unfall. Aus der Vogelperspektive blicken wir dann auf die Arbeit des Rettungsteams. Während die Stadt schläft, ereignen sich Geschichten und menschliche Dramen, von denen wir nichts wissen.

Eben noch hat die Notfallärztin Rike (Susanne Wolff) einen Schwerverletzten medizinisch versorgt, jetzt sticht sie mit ihrer 12 Meter langen Segeljacht "Asa Gray", benannt nach dem US-amerikanischen Botaniker und Freund Darwins, von Gibraltar aus in See. Ihr Boot ist gut und professionell bepackt. Man spürt in den detailliert gezeigten Handgriffen der geübten Seglerin langjährige Erfahrung und ein Vertrauen in sich selbst.

Rikes Traum und Ziel ist die südatlantische Tropeninsel Ascension Island, die von Charles Darwin einst begrünt und in ein "künstliches Dschungelparadies" verwandelt wurde. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen definiert auch die eskapistische Vision, in die Rike anhand ihrer Reiselektüre eintaucht. In den ersten Tagen des Segeltörns wird sie getragen von einer Freiheit, in der die ganz auf sich gestellte Seglerin in sich selbst ruht.

Die körperliche Anstrengung ihres Tuns und Rikes entspanntes Schwimmen im Meer bilden diesbezüglich eine Einheit. Wolfgang Fischer übersetzt in seinem beeindruckenden Film "Styx" die einsame Weite dieser zunächst fast traumverlorenen Szenerie in sehr konzentrierte Bildeinstellungen und eine reiche Geräuschkulisse.

Als nach einem heftigen Sturm, den Rike routiniert meistert, und einem harten Schnitt schlagartig wieder Ruhe herrscht, entdeckt sie einen havarierten Fischkutter mit Flüchtlingen, die um Hilfe bitten. Bald ist ebenso klar wie unverständlich, dass die angefunkte Küstenwache nicht gewillt ist, zu helfen. Die gut trainierte Retterin bleibt mit ihrem Gewissen und ihren Entscheidungen also auf sich allein gestellt. Eben noch unterwegs auf dem kalkulierbaren Weg zu ihrem Traum, findet sie sich nun wieder in einem Albtraum widerstreitender Gefühle angesichts einer sehr realen fremden Not.

Das Leid der Anderen, ihr Begehren und Aufbegehren, das von dem geretteten Jugendlichen Kingsley (Gedion Oduor Wekesa) artikuliert wird, führen die Ärztin in ein schier unlösbares Dilemma. Leben und Tod, Paradies und Hölle liegen in Wolfgang Fischers intensivem, zunehmend unbequemer werdendem Kammerspiel auf hoher See nah beieinander; symbolisch getrennt nur durch den titelgebenden mythischen Fluss der Unterwelt.

