Von Elisabeth Murr-Brück

Wilhelmsfeld. Der eine: "genial und virtuos", "ein Meister des Wortes" mit "Gedichten wie Juwelen" und trotz so enthusiastischer Fan-Kritik nur einem begrenzten Kreis bekannt, der andere: "Ein Hund", aber nun mal weltberühmt. Maßlos überschätzt werde dieser Goethe, urteilt der Erste, der Wilhelmsfelder Reime-Produzent Günter B. Merkel. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Er ist grade vier Monate alt, da stirbt seine Mutter, ihre Freundin, die ihn aufnimmt, ist "bettelarm", seine Kindheit in Friedrichsfeld aber "wunderschön". Er macht eine Lehre zum Bürokaufmann, mit 27 Jahren ist er Personalchef, und als Prokurist baut er die Bauhaus-Kette mit auf.

Harmonika und Klarinette hat er sich selbst beigebracht, kann aber keine Noten, schafft es trotzdem auf die Musikhochschule. Mit seiner Rockgruppe hat er Erfolg, er kann sich aussuchen, welche Bands er betreut - und lehnt die "Scorpions" ab. Silberne und goldene Schallplatten sammelt er auch so. Er habe den Erfolg nicht gesucht, sagt er, aber was er sich vorgenommen hat, verfolgt er hartnäckig. In Wilhelmsfeld wollte er leben, seit er als Jugendlicher zum ersten Mal da war, 1974 lässt er sich mit Frau und Kindern hier nieder.

1980 verkauft er seinen Musikverlag. Er produziert Gedichte, Aphorismen. Sein Idol ist Eugen Roth, der verstorbene Literaturkritiker Hellmuth Karasek hatte ihn einst als "zweiten Roth" gelobt. Mit literarischen Größen wie Schiller, Heine, Brecht und Grass sieht Günter B. Merkel sich nicht auf Augenhöhe, er schaut vielmehr auf sie herab.

Den Brand des Frankfurter Goethe-Turms nahm Merkel als Anlass, an seine Abrechnung mit dem Dichterfürsten zu erinnern. "Menschlich unter aller Kanone" sei dieser Goethe. Merkels Gold-Standard ist der "reine Reim", bei dem die Lautfolge identisch ist, bei Goethe aber folgt schon mal "erklären" auf "lehren", "handwerkliche Peinlichkeiten" sind das für den strengen Wilhelmsfelder. Überhaupt findet er: "Die gesamte Goethe-Leier geht mir gewaltig auf die Eier." Auch die Faust-Story habe gar nicht er erfunden. Ein Copyright für Inhalte? Auf dem Index stünden dann Homers Odyssee und Ilias, das Gilgamesch-Epos und die Bibel.

Sein letztes Werk befasst sich mit "medizynischen Betrachtungen", das war noch vor Corona. Jetzt, in Corona-Zeiten, wird Günter B. Merkel an seinem 80. Geburtstag zu Hause bleiben.