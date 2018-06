Von Reinhold Reiterer

Wien. Wien scheint sich zur Theaterhauptstadt von Friedrich Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" zu mausern. Vor vier Jahren erst lief im städtischen Ronacher Theater eine mit einer Schweizer Bühne koproduzierte Musicalversion dieses Stücks über eine verflossene Liebe und eine späte Rache. Zum 100. Geburtstag des österreichischen Komponisten Gottfried von Einem kam Anfang des Jahres dessen gleichnamige Oper nach Dürrenmatts Schauspiel auf den Spielplan des Theaters an der Wien.

Der langjährige Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen, der gebürtige Luxemburger Frank Hoffmann, der seine Theaterlaufbahn während der studentischen Tage in Heidelberg begonnen hatte, organisierte sich gemeinsam mit dem Wiener Burgtheater ein Abschiedsgeschenk an seiner Arbeitsstätte im Ruhrgebiet: die Neuinszenierung von Dürrenmatts vor mehr als 60 Jahren uraufgeführten und mittlerweile zum Klassiker avanciertem Stück.

Mit leichten textlichen Eingriffen wurde eine ungemein aktuell klingende Fassung geschaffen, die szenisch und vor allem darstellerisch kaum einen Wunsch offen lässt. Und zum Drüberstreuen inszeniert diesen Herbst der Schweizer Regisseur Stephan Müller den "Besuch der alten Dame" im Theater in der Josefstadt, Wiens zweitwichtigster Sprechtheaterbühne nach dem Burgtheater. Das Leiden des Theaterpublikums in Wien ab Oktober zwischen zwei Inszenierungen eines Theaterklassikers wählen zu können, wird garantiert nicht schmerzhaft sein.

Nach der Premiere in Recklinghausen zur Festivaleröffnung Anfang Mai übersiedelte diese Produktion nun an das Stammhaus und überstand den Transport nicht nur schadlos, sondern es wurden kleine Anspielungen und Andeutungen auf Österreichs aktuelle politische Situation mit einer Rechtsaußenpartei in der Bundesregierung eingebaut.

Im Zuschauerraum ist es finster nach der obligatorischen Aufforderung, die Mobiltelefone bitte abzuschalten. Aus dem Lautsprecher tönt ein leicht verfremdetes Zuggeräusch (Musik: Rene Nuss), und schließlich taucht aus dem Nichts in einem einzigen Scheinwerferkegel eine Frau in einem singulären Kleidungsstück mit feuerrotem Haar und zylindrischer Hutröhre auf dem Kopf auf. Da steht Maria Happel, die Darstellerin dieser Claire Zachanassian, die vor 45 Jahren dieses mittlerweile heruntergekommene Kaff als 17-Jährige hochschwanger verlassen musste. Ihr damaliger Freund Alfred Ill (Burghart Klaußner) verleugnete die Vaterschaft und denunzierte sie mittels zweier gekaufter Zeugen als, nett formuliert, leichtlebiges Mädchen.

Nun ist Claire wieder da. Nicht als alte Dame, sondern als Frau in den besten Lebensjahren, die zu Reichtum gekommen ist. Und deren Lebenserfahrung weiß, dass materielle Glücksversprechungen jede Gesellschaft korrumpierbar machen. Sie lobt eine Milliarde auf den Kopf des einstigen Liebesverräters Alfred Ill aus. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt. Das grandiose Burgtheaterensemble, erweitert um Burghart Klaußner als Gast, bringt diese Parabel über die Nichtverjährung von Schuld, den tiefwurzelnden Opportunismus zum Funkeln. Neben Happel, die jede Dämonie in ihrem Spiel vermeidet, und dem erstaunt in seine unmittelbare Umgebung blickende Klaußner spielen noch Roland Koch als schleimiger Bürgermeister, Dietmar König als Lehrer und Petra Morze als Witwe Ill in spe ganz groß auf. Die Gemeinheit hat halt doch immer Saison, nicht nur in einer Kleinstadt.

Info: www.burgtheater.at