Die Hand schreibt je nach Laune

Von Matthias Roth

Mein erstes Tagebuch schrieb ich 1975: Mit einem Freund fuhr ich per InterRail quer durch Europa. Die Freundin blieb zu Hause. Ich wollte ihr authentisch von der Reise berichten, die mich nach Istanbul, Dubrovnik, Rom, Florenz und Paris führen sollte. Auch wenn die letzte Station aus Geldmangel gecancelt werden musste: Es war ein großes Abenteuer. Ich war 17.

Während des Abiturs, als mir alles über den Kopf zu wachsen schien, begann ich auch ohne Reiseanlass Tagebuch zu führen, zunächst in große Ringbüchern, später in kleinformatigen, dicken Kladden. Es wurde eine die Gedanken ordnende Gewohnheit daraus.

Als ich mir den ersten Computer leisten konnte, war die Verlockung groß, die Notate als Datei weiterzuführen. Das hat den großen Vorteil, dass man mit einem Stichwort alte Einträge sicher finden kann: Denn ein großes Problem des Tagebuchschreibers ist es, frühere Notizen zu einem Thema wiederzufinden, wenn man den Verdacht hat, sich zu wiederholen. Doch das Schreiben am PC war nicht dasselbe wie das Schreiben mit Stift, Kuli oder Federhalter, zumal ich das Schreiben inzwischen zum Beruf gemacht hatte: Dieses funktionierte seltsamerweise immer nur an der Maschine.

Zum handgeschriebenen Diarium kehrte ich daher rasch wieder zurück. Schon die allerersten Reisehefte waren ja nicht nur Texte gewesen: Sie erzählten ihre Geschichte auch durch die Art und Umstände der Entstehung: Kaum leserlich verwackelt war die Schrift, wenn ich im fahrenden Zug schrieb. Verfleckte Seiten bezeugten, dass wir uns Essen besorgt hatten und mit Blick auf die Adria auf einer Hafenmauer saßen, während ich das Erlebte notierte. Die Buchstaben begannen zu schaukeln bei der Überfahrt nach Italien - und zu tanzen, als wir in Florenz zu viel Wein getrunken hatten. Die Hand schreibt eben je nach Laune.

Die digitalen Fortschritte haben mich nie davon abgehalten, normale Notizbücher mit mir zu führen, meine Gedanken handschriftlich in Hefte oder gelegentlich in einem Brief festzuhalten: Ja, ich hatte auch immer mindestens einen "analogen" Briefpartner - bis heute fast ausschließlich Frauen. Männer griffen schon vor dem Internet lieber zum Telefon als zur Feder.

Auch wenn ich viele E-Mails schreibe, häufig auch in Brieflänge: Es ist nicht vergleichbar. Schon die Grenzen, die ein Blatt Papier setzt, fordern einen auf, die Handschrift anzupassen. Eine Freundin schrieb kürzlich, sie neige auch zur kleinen Schrift, wenn sie eine depressive Stimmung habe. Wenn sie heiter und lustig ist, schreibt sie in großen, schwungvollen Lettern. Und wie tröstlich bei längeren Kuraufenthalte neben SMS- und WhatsApp-Nachrichten handschriftliche Postkarten von der Liebsten sind, darüber könnte man Romane schreiben.

Freilich ist das Schreibwerkzeug von Belang: Die Qualität des Papiers, ob es rau oder glatt ist, liniert oder blanco. Es ist auch eine Frage des Stifts, der Tinte. Von der Umgebung, in der man schreibt, ganz zu schweigen. Eine Weile schrieb ich Briefe bevorzugt auf "Arbeitsmaterial", z.B. Programmzettel von Konzerten, die ich besuchte. Richtiges "Briefpapier" habe ich dagegen selten benutzt: Es schien mir viel zu schön, um es zu bekrakeln.