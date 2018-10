Mannheim. (dpa) Comedian Bülent Ceylan wird seine erste Kino-Komödie "Verpiss Dich, Schneewittchen" erst im Frühjahr 2018 präsentieren - nicht wie ursprünglich geplant schon in diesem Jahr. "Der Film wird jetzt erst im Herbst fertiggestellt sein", sagte eine Sprecherin der Constantin Film. Mit "Fack Ju Göhte 3" und "Dieses Bescheuerte Herz" habe das Unternehmen im vierten Quartal bereits zwei Streifen angesetzt. "Daher ist der Starttermin am 29. März 2018 ideal für uns", meinte die Sprecherin.

In dem Film verkörpert Ceylan einen Mann (Sammy), der als Rockstar berühmt werden will. In der Komödie von Regisseur Cüneyt Kaya ("Ummah - Unter Freunden") spielt unter anderem auch Josefine Preuss ("Rubbeldiekatz") mit. Der in Mannheim geborene Ceylan ist Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters.