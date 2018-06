Von Gunnar Placzek

Charleston. Er singt, rappt, moderiert, schreibt Drehbücher, führt Regie und steht selbst vor der Kamera. Donald Glover ist mit so vielen Talenten gesegnet, dass der 34-Jährige derzeit zu den wichtigsten Stimmen im US-amerikanischen Kulturbetrieb gehört.

Anfang Mai hat er unter seinem Rapper-Pseudonym "Childish Gambino" mit dem Lied "This is America" das Gewalt, Wut und die afroamerikanische Lebenswirklichkeit in den USA porträtiert, einen medialen Sturm ausgelöst.

Nur drei Wochen später ist Glover als junger Lando Calrissian im neuen Star-Wars-Film zu sehen. Und schon seit März läuft die von Serien-Fans sehnsüchtig erwartete zweite Staffel seiner Show "Atlanta", für die er bereits jeweils zwei Emmys und Golden Globes gewonnen hat.

Für sie investiert der gebürtige Kalifornier den größten Teil seiner Zeit, denn er erfand nicht nur die Geschichte des Studienabbrechers Earn Marks, der sich als Manager seines über Nacht als Rapper berühmt gewordenen Cousins bewähren muss; er schreibt auch an den Drehbüchern, führt Regie und spielt die Hauptrolle.

Warum er das alles auf sich nimmt? Weil es ihm eine persönliche Angelegenheit sei, sagt Glover dem Online-Portal "Deadline.com": "Wenn man etwas wirklich richtig machen will, wird es schnell persönlich. So sollte Kunst im besten Fall immer sein."

Durch die Arbeit an "Atlanta" gerät die Musikerkarriere als "Childish Gambino" fast schon zum Nebenberuf, deren Bilanz sich mitsamt einem Grammy-Award aber nicht minder erfolgreich liest. Das Image des zu verkopften und selbstreferenziellen Nerd-Rappers von vor ein paar Jahren hat Glover spätestens mit "This is America" hinweggefegt und ist trotz der Eskapaden eines Kanye West der meistdiskutierte Hip-Hop-Künstler des Landes. Glover holt in seinem neuen Song zur gesellschaftlichen Rundum-Kritik aus und nimmt von seinen Rapper-Kollegen, über Waffengewalt, bis zum Rassismus alles und jeden ins Visier.

Seine musikalische Antwort auf das heutige Amerika ist drastisch: Die harmonischen Klänge eines Gospel-Chors werden plötzlich von Schüssen unterbrochen, sofort ändert sich die Melodie zu einem düsteren Trap-Beat, und "Childish Gambino" fängt an zu rappen.

Im Musikvideo schießt er den ganzen Kirchenchor mit einer automatischen Waffe nieder - eine Referenz auf den rassistisch motivierten Anschlag in Charleston, bei dem 2015 neun Afroamerikaner in einer Kirche ermordet wurden. Nach jeder Szene mit Schüssen werden die Gewehre in rote Tücher gehüllt. Viele interpretieren das als Aufschrei gegen einen Diskurs, in dem nach Amokläufen die Waffen wichtiger sind als die Opfer.

Nicht ganz zufällig wurde das Video am Abend der Jahreskonferenz der National Rifle Association (NRA) veröffentlicht. Zeitgleich moderierte der Künstler eine Ausgabe der beliebten Sketchshow "Saturday Night Live" und bot den Song gegen Ende der Sendung auch noch live dar. Auf die große Inszenierung versteht er sich gut.

Diese Vielseitigkeit und Kreativität auf quasi allen Kanälen klingt nach akuter Burnout-Gefahr. Tatsächlich wird Glover zukünftig etwas kürzer treten, das kommende fünfte "Childish Gambino"-Album wird trotz des aktuellen Hypes vorerst sein letztes sein. Einen Kindheitstraum hat er sich außerdem schon erfüllt, denn durch seine Rolle in "Solo: A Star Wars Story" gibt es ihn jetzt als Actionfigur im Kostüm des zwielichtigen Glücksspielers Lando Calrissian.

Doch ein großes Ziel ist noch offen: "Erfolgreich ist man erst, wenn man seine Ideen nicht mehr erklären muss. Wenn Steven Spielberg jetzt einen Film über Gold kackende Pferde machen will, würde ihn niemand davon abhalten. Er hat alle Möglichkeiten. Das ist echte Freiheit."

Vielleicht ist Donald Glover dieser Freiheit schon näher, als er glaubt.