Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Ein Gespenst geht um in der schönen, digitalen Welt, das Gespenst der Künstlichen Intelligenz (KI). Ist sie ein Segen oder ein Fluch? Schon wird orakelt, sie werde uns Heerscharen von Arbeitslosen bescheren oder wir würden künftig von einer Diktatur der Maschinen beherrscht werden. Andere freuen sich auf "Smart Homes" mit Sicherheits- und Versorgungssoftware, auf den autonomen Straßenverkehr oder auf Pflegeroboter. In allen Bereichen wird längst geforscht, wir bewegen uns in Siebenmeilenstiefeln auf eine Zukunft zu, in der unser Zusammenleben vielleicht sehr viel komfortabler, aber auch sehr viel prekärer und beängstigender verlaufen könnte.

Christoph Nußbaumeder, ehedem Hausautor des Nationaltheaters Mannheim, fürchtet Letzteres. Sein jetzt über den Themenkomplex Künstliche Intelligenz im Alten Saal des Heidelberger Theaters uraufgeführtes Stück "Im Schatten kalter Sterne" spielt im Milieu des Softwarekonzerns "Bimini Defence", von dem intelligente Killerdrohnen im Miniformat entwickelt worden sind. Ein Bombengeschäft für den Konzernchef Rufus, falls die Produktion der kleinen Dinger nicht durch eine UN-Resolution gestoppt wird. Eine PR-Strategie muss her, und falls die nicht helfen sollte, könnte ja vielleicht ein fingiertes Attentat die erhoffte Wende bringen …

Tatsächlich kommt es im Verlauf der dialogstarken Szenen zu Terroranschlägen, deren Attentäter mir nichts, dir nichts von den Killerdrohnen eliminiert werden. Womit bewiesen wäre, dass sie ein Segen für die Menschheit sind. Aber sind sie das wirklich? Ist es erstrebenswert, dass in einem Krieg der Zukunft "punktgenau Kombattanten eliminiert werden", dass die Killerdrohnen in feindlichen Regionen keine Vergewaltigungen verübten und keinen zur Gewalteskalation führenden Hass kennten, wie es die Befürworter behaupten?

Der 1978 in Bayern geborene Dramatiker entlarvt den Werbesprech in ähnlicher Weise, wie dies George Orwell mit seinem "Neusprech" in dem dystopischen Roman "1984" getan hat. Die Figur des Softwareentwicklers Wolfgang, gespielt vom neuen Ensemblemitglied Jonathan Schimmer, fungiert als Bedenkenträger. Einerseits ist der Computer-Nerd fasziniert von seinen Möglichkeiten, andererseits nagen in ihm die Zweifel, für die das personifizierte schlechte Gewissen in Gestalt seines stummen, gänzlich schwarz verhüllten toten Freundes Thomas (Anne Welenc) steht. Dieses Phantom sitzt ihm nicht nur im Nacken, es nimmt ihm zuweilen auch die Luft, wenn Wolfgang nach Worten ringt. Ob seine Geliebte Milena aufrichtige Gefühle hegt oder doch eher eine zweite Mata Hari ist, bleibt bewusst im Unklaren. Fakt ist immerhin, dass es ein kompromittierendes schmutziges Video von ihr gibt, mit dem der Konzernchef Rufus erpresst werden könnte, denn der ist darauf in Naziuniform beim Sex mit Milena zu sehen.

Das klingt ein bisschen dick aufgetragen nach Kolportage, aber Regisseur Bernhard Mikeska steuert durch den flotten Szenenwechsel dagegen. Von wummernden Herztönen bestimmte Blackouts geben dem Schlagabtausch in der kühlen Bürowelt der Bühnenbildnerin Steffi Wurster die besondere Note. Auch als Film könnte man sich "Im Schatten kalter Sterne" dank der Handlungsdichte und der Überraschungsmomente gut vorstellen. Nußbaumeder baut auf die dramaturgischen Gesetze der guten, alten "well made plays" und spitzt eine Kontroverse zu, die ein ähnliches Format hat wie Ferdinand von Schirachs Gerichtsstück "Terror". Auch darin geht es in erster Linie um moralisches Handeln.

Martin Wißner spielt einen berechnenden Arbeitskollegen des Softwareentwicklers, Christina Rubruck ist eine schön kaltschnäuzige PR-Frau, die mit allen Wassern gewaschen zu sein scheint, und Steffen Gangloff macht aus dem Konzernlenker Rufus einen fies grinsenden Schleimscheißer. Die tollsten Auftritte gelingen aber Sheila Eckhardt, wenn sie ihre Milena als augenklimpernde und ruckende Roboter-Diva in einer Weise mimt, als wäre sie eine zweite Olympia aus "Hoffmanns Erzählungen".

Das ganze Team konnte sich über freundlichen Premierenapplaus freuen, vor allem der Autor, von dem am Vorabend mit dem Historienstück "Margarete Maultasch" gerade ein anderes Werk in Memmingen uraufgeführt worden war.