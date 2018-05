Von Anica Edinger

Heidelberg/Mannheim. Frank Habrik steht unter Strom. "Aber wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet", sagt der 45-Jährige. Schon seit Monaten arbeitet Habrik vom Verein "Word Up" mit einem fünfköpfigen Kernteam an der Organisation der diesjährigen Slam-Meisterschaft für unter 20-Jährige - "der Höhepunkt einer jeden Saison", wie Habrik weiß. Und in diesem Jahr ist die Metropolregion Austragungsort des Spektakels - genauer: die beiden Städte Heidelberg und Mannheim.

Heute Abend fällt der Startschuss in der Alten Feuerwache in Mannheim. Vier Tage lang wird die Region dann zum Zentrum der gesamten deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Slammen, das heißt: Die Teilnehmer tragen ihre selbst geschriebenen Texte vor Publikum vor. Und vor allem in Heidelberg wird bis zum großen Finale am kommenden Samstag überall in der Stadt geslammt: "In vielen verschiedenen Örtlichkeiten in der ganzen Stadt passiert beim Festival etwas", sagt Habrik. Denn neben dem eigentlichen Wettbewerb gibt es viele Workshops für Jugendliche und junge Erwachsene, es gibt ein Rahmenprogramm und natürlich auch Partys.

Ernst wird es dagegen für insgesamt 50 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Denn nur einer kann am Ende den begehrten Titel holen. Dabei ist auch der Gewinner vom vergangenen Jahr, Benjamin Poliak, am Start, für die Region tritt Sophia Niehl aus Schwetzingen den Literatur-Kampf an. Klar ist: Bei der Meisterschaft kann alles passieren. Schließlich sei slammen laut Habrik vor allem eines: unvorhersehbar und vielfältig. Ein Überblick über das Festivalprogramm:

> Eröffnungsshow: Zum Auftakt versammeln sich einige der bekanntesten Gesichter der Poetry-Slam-Szene in der Alten Feuerwache in Mannheim, Brückenstraße 2. Etwa Jan Philipp Zymny aus Wuppertal, die Heidelbergerin Theresa Hahl und auch Nektarios Vlachopoulos, der bei Kabarett-Meisterschaften regelmäßig Preise gewinnt. Beginn der Eröffnungsshow ist am heutigen Mittwoch um 20 Uhr.

> Vorrunden: Beim Wettbewerb messen sich in Heidelberg und Mannheim am Donnerstag, 12. Oktober, Slammer in fünf Vorrunden: Jeweils um 19 Uhr im Heidelberger Kulturfenster, Kirchstraße 16, im Café Leitstelle in Heidelberg, Emil-Maier-Straße 16, und in der Alten Feuerwache in Mannheim. Um 20.30 Uhr stehen die Vorrunden vier und fünf an: wieder im Kulturfenster und zeitgleich in der Alten Feuerwache.

> Rahmenprogramm: Frank Klötgen präsentiert abseits des Wettbewerbs am Donnerstag, 15 Uhr, im Mildner’s in Heidelberg, Bergheimer Straße 81a, sein Programm "Slammed!".

> Halbfinale: 20 Teilnehmer sind nach den Vorrunden übrig geblieben - jetzt stehen zwei Halbfinals an. Beide starten am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr, in Heidelberg im Deutsch-Amerikanischen Institut, Sofienstraße 12, in Mannheim in der Alten Feuerwache.

> Finale: Acht Slammer haben es ins Finale geschafft. In der Heidelberger Halle 02, Zollhofgarten 2, kämpfen sie am Samstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr um den Titel. Wer gewinnt, entscheidet im gesamten Wettbewerb allein das Publikum.

Info: Für die Eröffnungsshow vergibt die RNZ 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen will, muss heute um 11.30 Uhr unter Telefon 0 62 21 / 519.5627 anrufen. Wer kein Glück hat, bekommt Karten im Internet unter www.u20slam2017.de.