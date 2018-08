Von Klaus Welzel

Schwetzingen. Am Ende dieser halbironischen, sehr unterhaltsamen und stets schwungvollen Show stellt sich Thomas Jones Woodward (78) noch einmal auf die Bühne neben dem Schwetzinger Schloss, versammelt seine exzellenten (neun!) Musiker um sich - und sagt: "Wir machen das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Und wir werden das noch weitere viele, viele Jahre machen. Gott schütze Euch alle!"

Riesenjubel. Und zugleich würdiger Abschluss eines Abends, dessen Verlauf knapp 3000 Fans aller Altersklassen begeisterte. Und der einen völlig neuen, anderen Eindruck des walisischen Entertainers vermittelte, der bis zu seinem 22. Lebensjahr Staubsauger verkaufte, es dann mit der Beat-Band "Tommy Scott and the Senators" versuchte, ehe er unter dem Namen "Tiger Tom" durch Londoner Pubs tingelte, wo ihn Produzent Gordon Mills hörte. Das war die Geburt von Tom Jones, dem Frauenschwarm.

Die Namenswahl erfolgte nicht ganz zufällig, sondern dem Titel eines Erotik-Abenteuerfilms folgend. Und der Sänger, der von nun an gecoverte Songs reihenweise zu Hits machte, bekannte: "Ich bin ein Mann, durch und durch. Stimme, Tanz und Sex sind bei mir eine Einheit". Stimmt. Aber am besten dürfte das Jones’ Ehefrau Melinda Rose Woodward beurteilt haben können. Deren gemeinsames Kennenlernlied "Rock Around The Clock" spielte Jones voller Hingabe: "Wir haben eng getanzt, dann haben wir geheiratet. Und wir blieben 59 Jahre verheiratet." Bis Melinda Rose vor zwei Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb.

Es ist immer ein schmaler Grat, Schicksalsschläge aus Gesichtern abzulesen. Aber der Tom Jones, der am Samstag den Schwetzinger Schlossgarten zum besten Ort der Welt machte, wirkte deutlich gereifter, cooler, distanzierter und doch von einer beinahe traurigen Fröhlichkeit geprägt. Mit viel Witz führte der Las-Vergas-Erfahrene durch das Eineindreiviertelstunden-Programm. Gänzlich verschwunden war da der Tom Jones, der noch vor 15, 20 Jahren abgeschmackte Shows ablieferte, deren Höhepunkt in der Darreichung von Damenslips seitens der weiblichen Fans bestand.

Die kommen natürlich immer noch. Und sie filmen unablässig mit ihren Smartphones dieses Konzert, nerven leicht hysterisch kreischend mit leicht überschlagender Stimme vor allem die Menschen hinter ihnen, posten Fotos und Videos. Aber so ist das eben, wenn ein Mann auf der Bühne steht, bei dem "selbst banale Balladen wie erotische Brandsätze aufflammen" - da hatte der Kollege vom "Rock Lexikon" schon recht.

Aber im Jahr 2003 trat ein Mann in das musikalische Leben von Tom Jones, der heißt Mark Woodward und ist sein Sohn. Ein Sohn, der das richtige Gefühl für zeitgenössische Musik hat. Der seinen Vater überredet, Songs der Talking Heads, der Stereophonics, von Portishead und Simply Red zu singen. Der neue Tom Jones ward geboren. Als das passende Album "Reloaded" erscheint, sagt der Filius: "Es hat mich 14 Jahre gekostet, Tom Jones cool zu machen."

Und dieser coole Tom Jones ist es, der jetzt so begeistert. Natürlich gibt es am Samstag "Delilah", "Sex Bomb", "Sittin’ On The Docks". Es gibt den "Tower Of Song" (Cohen) und "Ring Of Fire" (Cash). Doch zu diesen Nummern gesellten sich vor der Zugabe Funknummern, deren Eklektizismus und Dynamik die Zuschauer, die sich da längst von ihren Stühlen erhoben haben, grooven lassen. "If I Only Knew" ist ein Dance-Floor-Hit, der die Beine selbstständig zu machen scheint. Und das hinterhergeschobene "I Wish You Would" heizt der Menge dermaßen auf, dass der Barde dann als erste Zugabe "Wonderful World" gibt. Was stimmt. Aber als Abschluss?

Unmöglich dachte wohl auch der Sänger, der einst mit so unterschiedlichen Kollegen wie Janis Joplin, Van Morrison und Elvis Presley auf der Bühne stand, und fügt einen Song des "Genies Prince" an: "Kiss". Noch ein Song, dann ist’s vorbei. Beim Rausgehen gegen 22.30 Uhr - mittlerweile sind es nur noch 31,5 Grad Celsius - tröstet vor allem ein Gedanke: Tom Jones will weitermachen. Wie cool!