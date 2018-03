Schwetzingen. (RNZ) In den 50 Jahren seiner Karriere hat Tom Jones immer wieder seine erstaunlichen Stärken unter Beweis gestellt. Über fünf Jahrzehnte hinweg begeistert der inzwischen 76-Jährige sein Publikum als Live-Performer mit seinen zahlreichen Hits. Und gerade die Kritiken für seine letzten Alben "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" und "Praise & Blame" zählen zu den besten seiner Laufbahn. Am Samstag, 4. August, kommt Tom Jones um 20 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Die "Musik im Park"-Konzerte haben sich mittlerweile zu einem der Höhepunkte des Sommers nicht nur für Schwetzingen, sondern für die ganze Region entwickelt, bei denen deutsche und internationale Stars in der prächtigen Kulisse des Schlossgartens zu erleben sind. In diesem Jahr kommen mit Joan Baez, Van Morrison und nun Tom Jones gleich drei Weltstars in die Residenzstadt.

Der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Die Leidenschaft fürs Singen entdeckte Tom Jones bereits in seiner Kindheit und Jugend, als er in einem örtlichen Kirchenchor sang. Später trat er in seiner Freizeit unter dem Künstlernamen Tommy Scott zusammen mit der Band The Senators in zahlreichen Lokalen in der Umgebung auf. Schon bald war die Truppe eine regionale Größe, doch das reichte Tom Jones nicht. Er wollte mehr und sollte nicht enttäuscht werden. Als Clubsänger tingelte er zunächst durch Wales und ab 1964 durch die Londoner Bars. Dort fiel er dem Manager Gordon Mills auf, der mit ihm Platten produzierte. Die erste Single "Chills and Fever" floppte, doch schon der Nachfolgetitel "It’s Not Unusual" landete als Nummer 1 in den britischen Charts. Viele Hits folgten. Auch in Deutschland war er sehr erfolgreich und 1968 mit "Delilah" und "Help Yourself" zweimal auf Platz 1 der deutschen Hitlisten.

Zu Beginn der 80er Jahre wurde es etwas stiller um ihn, aber 1987 tauchte er mit dem Song "A Boy from Nowhere" erneut in der englischen Hitparade auf. Im Jahr 2000 landete er den von Mousse T. geschriebenen und produzierten Hit "Sex Bomb" und bot mit dem Album "Reload" 1999/2000 eine Mischung von Duetten, so mit Nina Persson von den Cardigans, Robbie Williams, den Stereophonics oder den Manic Street Preachers.

Info: Der Vorverkauf für das Konzert von Tom Jones beginnt am 2. März; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de. Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11.