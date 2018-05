Heidelberg. (voe) Vorschusslorbeeren für den Neuen: Der nach Heidelberg wechselnde Choreograf Iván Pérez stünde am Beginn einer großen internationalen Karriere, behauptete Intendant Holger Schultze - und verwies darauf, dass der künftige Leiter der Heidelberger Tanzsparte gerade eine neue Produktion in Paris vorbereite. Die werde vermutlich bald auch in London, Paris und Taiwan gezeigt. Entsprechende Anfragen lägen bereits vor.

Wegen der Pariser Endproben konnte der Shootingstar nicht von der Seine zur Spielplan-Pressekonferenz an den Neckar kommen, aber er wurde bei der Präsentation der Projekte von der Tanzdramaturgin Jenny Mahla vertreten. Bis auf zwei Gesichter werde die Tanz-Compagnie völlig neu besetzt werden, berichtete sie. Um den Wechsel auch durch einen neuen Namen zu dokumentieren, heißt die Compagnie künftig "Dance Theatre Heidelberg". Viel Wert werde auch auf Outdoor-Projekte an ungewöhnlichen Orten gelegt.

Inhaltlich wolle man auf die Befindlichkeit der zwischen 1980 und 2000 geborenen Menschen eingehen. Mit "The Inhabitants", der ersten Tanz-Premiere, zieht man im September 2018 gleich zum Octapharma-Gelände in den Heidelberger Technologiepark. Damit erweist man auch dem Sponsor Wolfgang Marguerre, dem Octapharma-Hauptaktionär und Namenspatron des größten Theatersaals, seine Reverenz.

Im Marguerre-Saal selbst geht’s am 7. Dezember mit der Uraufführung "Impressions" weiter. Daran werden Design-Künstler aus London und der spanische Auftagskomponist Feran Cruixent beteiligt sein. Als work in progress schließt sich am 22. März 2019 die Deutsche Erstaufführung von "Becoming" an. Entstanden war diese Choreographie ursprünglich für drei Tänzerinnen, in Heidelberg sollen aber zehn Mitglieder der Compagnie beteiligt sein.

Info: Das Mannheimer Cineplexx zeigt die Premiere von Pérez’ Pariser Choreographie am 24. Mai live.