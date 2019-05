Von Matthias Roth

Heidelberg. Die Bühne ist wüst und leer. Wie nach einem Sturm. Ein Kirchlein steht nur noch als Gerippe da, die Fassade liegt als Bretterhaufen auf der Seite. Die Gemeinde kniet vor dem Kreuz, als erwarte man das letzte Stündlein. Aber der Sturm in Leoš Janáceks Oper "Katja Kabanova" ("Das Gewitter", so hieß das Stück bei Alexander Nikolajewitsch Ostrowski) kommt erst am Ende und trifft nur eine: die Titelheldin. Es ist ein Orkan aus strenger Gläubigkeit, prüder Gesellschaft und sozialer Dorfenge, der sie hinwegfegt.

Regisseurin Andrea Schwalbach und Bühnengestalterin Anne Neuser vermeiden dunkle Ecken, in denen Unheil gärt. Sie legen mit psychologischem Skalpell von Anfang an alles offen. Darin sind sie sich einig mit dem Komponisten Janácek, dem die realistische Darstellung seelischer Vorgänge auf der Bühne über alles ging.

Was die äußerst dicht gewebte Musik unter GMD Elias Grandys Dirigat an Dynamik im Orchestergraben entfacht, setzen auch die Sängerinnen und Sänger auf der nach vorn kippenden Schräge fabelhaft um. Einen grandiosen Abschied von der Bühne feierte dabei Kammersängerin Carolyn Frank in ihrer wahrscheinlich letzten Rolle am Heidelberger Theater, an dem sie seit 1986 engagiert ist. Ihre sängerische Kompetenz und der schonungslose Ausdruck ihrer Darstellungskunst werden in Erinnerung bleiben, wie viele Rollen, die die Sängerin in 33 Jahren gestaltete.

Eine Charakterdarstellerin von höchstem Format, die nun in den verdienten Ruhestand geht. Doch unversehens wird ihre Rolle so zum eigentlichen Dreh- und Angelpunkt des Stücks: Der unterdrückte, konfliktscheue und dem Alkohol zugeneigte Sohn Tichon (eine Paraderolle für Winfrid Mikus) verliert seine Frau Katja (hinreißend einfühlsam gesungen von Hye-Sung Na) und entkommt dem Würgegriff seiner Mutter nur - so lotet die Regie seine Einsamkeit tiefenpsychologisch aus - durch ein homosexuelles Abenteuer. Auch Katjas neue Freunde, der Lehrer Vana (Namwon Huh) und dessen Kumpel Kuligin (für Ipca Ramanovic sprang kurzfristig Miroslav Stricevic ein, den man bereits aus der "Lustigen Witwe" kennt), sind, wie auch Tichons Pflegetochter Varvara (ausgezeichnet: Shahar Lavi) gegenüber sexuellen Experimenten aufgeschlossen.

Doch der Aufbruch in die neue Freizügigkeit scheitert, nicht zuletzt am schlechten Gewissen Katjas, das ihr die Religion einimpft - und die Schwiegermama, die sich selbst mit dem Kaufmann Savjol (Wilfried Staber) einlässt und lustvoll dessen Sadomaso-Bedürfnisse befriedigt. So hat jeder seinen Spaß, nur Katja stürzt sich, als der Sturm über sie hinwegfegt, ins Wasser.

Ob das heute freilich noch ein aktuelles Thema ist, bleibe mal dahingestellt. Die Leistungen des gesamten Ensembles sowie des Chores (Einstudierung Ines Kaun) und des Philharmonischen Orchesters sind auf höchstem Niveau angesiedelt, und auch die Inszenierung verdient absoluten Respekt. Es ist daneben bemerkenswert, dass nach vielen Jahren mal wieder eine Janácek-Oper in Heidelberg produziert wurde - und das auf Tschechisch!

Aber die Originalsprache ist vielleicht bei keinem anderen Komponisten von solch großer Bedeutung, denn dieser lauschte dem gesprochenen Wort seine musikalischen Motive ab, was der klanglichen Textur eine ungeheure Dichte verleiht: Dirigent Grandy und die Musiker des Philharmonischen Orchesters verschaffen diesem Abend eine extrem ausdrucksstarke Grundlage, auf der die Solisten sicher balancieren. Das ist hörens- und sehenswert!

