Von Matthias Roth

Heidelberg. Es gibt ja nun sehr unterschiedliche Opernfans: Die einen mögen die Gala goldener Kehlen, die anderen interessieren sich für die Zusammenhänge der in Musik gesetzten Story. Wieder andere lieben die musikalisch-dramaturgischen Prozesse eines oft über lange Zeiträume entstandenen Werks. Beethovens einziges Musiktheaterwerk "Fidelio", dessen ursprünglicher Titel "Leonore" eigentlich viel besser passt, ist da ein gutes Beispiel, denn der Komponist quälte sich lange mit dem Freiheits-Stück, von dem Kenner sagen, es sei letztlich nicht sein Bestes geworden.

Diese Oper im Beethoven-Jahr herauszubringen, ist fast Chronistenpflicht für ein Theater. In Heidelberg entschloss man sich für eine "halbszenische", das heißt konzertante Produktion (Einrichtung: Thomas Böckstiegel), die mit wenigen Requisiten auf der Vorderbühne auskommt, während das Orchester die Hauptbühne einnimmt. Das beraubt das Theater freilich seiner eigentlichen Kernaufgabe – der Auseinandersetzung mit Stück und Stoff – und bietet letztlich kaum mehr als gehaltvolle Unterhaltung. Die jetzige Heidelberger Aufführung ersetzt zudem die gesprochenen Dialoge durch kurze, erzählend-kommentierende Einschübe des Kerkermeisters Rocco (Wilfried Staber), die die Handlung kurz zusammenfassen, aber keine dramatische Entwicklung ermöglichen. So bleibt nur eine Arien-Gala übrig, eine Perlenkette schöner Einzelnummern. Entscheidend ist in solch reduziertem Fall aber allein die musikalische Darbietung. Wenn sie etwas Besonderes bietet, verzeiht man den Rest. Doch die Premiere unter der Leitung von Dietger Holm erwies sich bald als wenig profiliert (und offenbar auch wenig geprobt). Schon in der Ouvertüre fanden die Hörner keinen gemeinsamen Einsatz, und die Violinen wackelten. Die ungünstige Stellung des Dirigenten, der die Sänger im Rücken hatte, bewirkte darüber hinaus zahlreiche Unsicherheiten in der Abstimmung von Vokalsolisten und Orchester. Von Dynamik nicht zu reden, die im pathetischen Finale viel zu aufgedreht und klanglich undifferenziert war.

Dietger Holm hielt mit lockeren Fäden alles zusammen, was im mozarthaften Beginn überzeugender geriet als nach der Pause, wenn Beethovens Pranke klarstellt, dass hier ein ganz anderer, musikalisch ebenso wie weltanschaulich revolutionärer Ton angeschlagen wird. Einzig der Chor der Gefangenen (Einstudierung Michael Pichler) fiel hier als berührende Szene aus dem mediokren musikalischen Gesamtkonzept heraus. Das Philharmonische Orchester, das beim "Winter in Schwetzingen" gerade seine alljährliche "Barockphase" hinter sich gebracht hat, fiel leider auf ein routiniertes Stadttheater-Niveau zurück.

Auch die Sängerinnen und Sänger zeigten unterschiedliche Qualitäten und konnten sich nicht alle mit dem Orchester abstimmen. Carly Owen als Marzelline und João Terleira als Aufseher Jaquino gestalteten ihre Rollen mit Geschmack und Leichtigkeit, ohne Druck und mit feiner Höhe. Dagegen trumpften Magdalena Anna Hoffmann als Leonore/Fidelio und Chaz’men Williams-Ali in der Rolle des gefangenen Florestan mit kräftigen Stimmen und scharfen Gipfeltönen auf, was selbst James Homanns Don Pizarro veranlasste, dynamisch mitzuziehen. Nur Wilfried Staber als Rocco blieb davon unbeeindruckt: Er differenzierte gekonnt mit sonorem Bass.

Der Abend wurde dennoch umjubelt, die Freunde schöner Stimmen kamen offenbar auf ihre Kosten. Als Lieferant hübscher Arien und Ensembles blieb Beethoven in Heidelberg allerdings in seiner Gesamtheit etwas unterbelichtet.