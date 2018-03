Von Volker Oesterreich

Ist das Heidelberger Theater ein Theater? Oder ist es ein Reisebüro in künstlerischen Angelegenheiten? Angesichts der vielen internationalen Beziehungen des Hauses und der gerade am Neckar angedockten "Antigone" können beide Fragen mit einem klaren "Ja" beantwortet werden.

Der Sophokles-Stoff aus dem antiken Griechenland wurde vor einem Jahr als Koproduktion der Heidelberger mit dem Deutschen Staatstheater aus dem rumänischen Temeswar, dem Nationaltheater Luxemburg, den Ruhrfestspielen Recklinghausen und der Stuttgarter Tart-Prodkuktion auf die Bretter gebracht - zunächst in Rumänien, dann bei den anderen Koproduktions-Partnern, und nun beendet die Sippe der Labdakiden ihre Theaterreise in Heidelberg. Nur noch zwei Vorstellungen sind hier zu sehen.

Viele Köche rühren in dieser theatralischen Ursuppe. An ihr kann sich das Publikum seit zweieinhalb Jahrtausenden die Lippen verbrennen, denn das fluchbeladene Geschlecht der Labdakiden kommt einfach nicht zur Ruhe. Bei Oedipus, Antigone, Kreon und Co. geht’s um Mord und Totschlag, Rache und Machtpolitik, Inzest und Verrat. Eine Schuld verursacht die nächste - über Generationen hinweg.

Während der Ära Spuhler wurde im Heidelberger Theater die komplette Labdakiden-Trilogie in der Fassung Walter Jens’ gezeigt: "Antigone", "König Oedipus" und "Oedipus auf Kolonnos". Der alte Herr reiste dazu eigens aus Tübingen an, beim letzten Besuch schon deutlich von seiner Demenz gezeichnet.

Diesmal gibt’s nur "Antigone" in der 1948 entstandenen Fassung Bertolt Brechts, die wiederum auf der Hölderlin-Übersetzung basiert. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte Brecht den Stoff, um die Verwerflichkeit diktatorischer Regime anzuprangern. In König Kreon, dem männlichen Protagonisten der "Antigone", sah er so etwas wie den Archetypus verbrecherischer Machthaber. So richtig deutlich macht das der Regisseur Bernhard M. Eusterschulte in seiner Inszenierung nicht. Er kann sich nicht so recht entscheiden zwischen Deklamation und Dekonstruktion. Bei ihm kippt die Tragik in den Trash. Die im Programmheft ausführlich behandelte Absicht Brechts, den Menschen als Opfer des ökonomischen und machtpolitischen Getriebes zu zeigen, wird ebenfalls nicht deutlich.

Plot des Stück ist Antigones Trauer um den toten Bruder Polyneikes. Ihr Onkel Kreon, neuer Machthaber von Theben, hat verboten, dass der Leichnam bestattet wird. Er soll den Tieren zum Fraß überlassen werden. Doch Antigone begehrt dagegen auf: "Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da", lautet ihre Kernbotschaft. Hier das unmenschliche Verbot, da die reine Menschlichkeit - beide zusammen bilden einen unauflösbaren Konflikt, der bei Sophokles tödlich endet. In der aktuellen Inszenierung will sich Antigone selbst verbrennen. Sie überkippt ihren Körper mit Benzin, zückt ein Feuerzeug, doch das Ding funktioniert nicht. Debattierend soll eine andere Lösung her. Zumindest in den Köpfen der Zuschauer. Das möchte Brecht erreichen. Der didaktische Ansatz zündet als Idee aber ebenso wenig wie das Feuerzeug. Die Ausstattung, für die der Regisseur ebenfalls verantwortlich ist, setzt auf Schlichtheit pur. König Kreon, gespielt von Nickel Bösenberg, sieht in seinem schlecht sitzenden Anzug aus wie ein Finanzbeamter der dritten Hierarchieebene. Das Mobiliar seines Königspalstet scheint er beim Second-Hand-Trödler erworben zu haben.

Oana Vidoni zeichnet ihrer Antigone als klares Charakterbild zwischen Trauer, Hoffnung und Verzweiflung, während das Heidelberger Ensemblemitglied Steffen Gangloff in der Rolle des Hämon seiner aktionistischen Leidenschaft frönen kann. Alles in allem fehlt der Produktion aber die nötige Gedankenschärfe. Schade auch, dass die wichtigste Erkenntnis weggenuschelt wird: "Vieles ist ungeheuer, nichts ungeheurer als der Mensch."

