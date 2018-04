Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Sechs Wanderbühnen gibt es in ganz Europa und eine davon ist ein Heidelberger Kind. Von Mai bis September zieht das "Theater Carnivore" mit seinem knallroten Lastwagen von Heidelberg aus die Bergstraße entlang und in die Pfalz. 2015 von dem Schauspieler und Regisseur Florian Kaiser gegründet, tourt die Wanderbühne über Weingüter, Höfe und Burgen. Der Name "Carnivore" ist Programm, ist er doch von dem Beinamen des griechischen Weingottes Dionysos abgeleitet: "Der Fleischfresser". Ein wenih Rausch und leibliche Stärkung dürften schon sein, sagt Florian Kaiser, der auch 2018 wieder idyllische Fleckchen für seine Wanderbühne ausgesucht hat.

Im historischen Feuerwehr-Laster hat die Wanderbühne wie ein kleiner Zirkus alles dabei, was gebraucht wird, vor allem die aufklappbare Stahlbühne sowie bequeme Bierbänke mit Lehne und Kissen. Premiere des neuen Stücks "Traumfrau verzweifelt gesucht" ist am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in Heidelberg im Dezernat 16, Emil-Maier-Str. 16. "Wir spielen in der ehemaligen Feuerwehrhalle, da sind wir auch beim Wetter auf der sicheren Seite", erklärte Florian Kaiser im Gespräch mit der RNZ. Besonders schöne und bereits in den letzten Jahren erprobte Spielorte sind das Weingut Clauer, ebenfalls in Heidelberg, wo die Wanderbühne am 13. Juli gastiert, und der Ziegenkäsehof in Nußloch, wo am 9. Mai gespielt wird.

Die Zuschauer dürfen sich auf vergnügliche Abende freuen, denn "Traumfrau verzweifelt gesucht" ist eine Komödie des britischen Autors Tony Dunham; Regie führt Florian Kaiser. Um was geht es? Der Computerfachmann Harald befindet sich in einer Sinn- und Lebenskrise. Seine Frau Julia hat ihn vor 18 Monaten verlassen. Dennoch hofft er, dass sie zu ihm zurückkommt. Zum Glück gibt es da aber Henriette, Haralds beste Freundin, die ihm den Blick für die Realität schärft. Sie rät ihm, doch einmal auf Kontaktanzeigen zu antworten. Also begibt sich der frustrierte Harald auf die Suche, doch seine Phantasie spielt ihm oft Streiche.

Denn da seine Vorstellung von einer Traumfrau voller Klischees steckt, macht er bei den Dates keine gute Figur. Aber was ist eigentlich mit Henriette? Sie und Harald kennen sich doch schon ein Leben lang. Aber ist sie eine Traumfrau? Mit der Heidelberger Schauspielerin Jennifer Münch, die gleich mehrere Traumfrauen verkörpert, und mit Markus Schultz als Harald werden Carnivore-Kenner zwei Protagonisten wiederentdecken, die schon Wanderbühnen-Erfahrung haben.