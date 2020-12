Von Heribert Vogt

Heidelberg. Zittern am Flughafen, Schock am Bahnhof – das waren erste Erfahrungen zweier Autoren aus dem zentralafrikanischen Kamerun bei ihrer Ankunft in Deutschland. Der Schriftsteller André Ekama (Jahrgang 1968) landete im kalten Herbst 1986 in der DDR. Die 1977 geborene Politikwissenschaftlerin und Autorin Florence Tsagué hatte zwar Deutsch gelernt, aber am Bonner Bahnhof verstand sie in der Praxis erst einmal nur Bahnhof. Die beiden Ankünfte im Diesseits von Afrika liegen zwar lange zurück, aber das wirkliche Ankommen in der deutschen Gesellschaft ist bis heute ein wichtiges Thema geblieben. Und so trug das Livestream-Gespräch beim Interkulturellen Zentrum Heidelberg den Titel "Ankommen – Afrikanische Perspektiven auf Integration in Deutschland". Die Moderation übernahm Marie-Sophie Adeoso von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank.

Eine besondere Aktualität gewann die Veranstaltung – eine Kooperation mit dem Deutsch-Afrikanischen Verein (DAV) – durch die Terminierung. Denn sie fand exakt am 18. Dezember statt: Zu diesem Datum hat die Uno schon im Jahr 2000 den Internationalen Tag der Migranten ausgerufen. Und dessen Bedeutung ist bis heute ungebrochen, wie schon allein die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer drastisch zeigen. Afrika und Europa – das scheinen zwei Welten zu sein, auch wenn für Tsagué und Ekama bei der Übersiedlung keine Lebensgefahr bestand.

Vor allem André Ekama ist in unserer Region kein Unbekannter. Er war etwa am Wieslocher "Haus der Vielfalt" beteiligt und Mitglied im Migrationsbeirat der Stadt Mannheim. Zunächst als Diplom-Mathematiker in die DDR gelangt, machte er bereits dort Erfahrungen mit einer völlig neuen Gesellschaft. Florence Tsagué kam zum Studium nach Deutschland und traf auf eine ganz andere Universitätsstruktur. Hinzu kamen Alleinsein und Einsamkeit. Insgesamt bescheinigte die Moderatorin jedoch beiden: "Ihr seid offenbar gut angekommen."

Aber für Tsagué schien keineswegs klar zu sein, wann man "angekommen" ist. Im Französischen gebe es keine direkte Übersetzung des Wortes "Heimat". Die in Siegen promovierte Wissenschaftlerin veröffentlichte 2011 im Springer-Verlag das Buch "Migration aus Afrika in die EU. Eine Analyse der Berichterstattung in deutschen und senegalesischen Zeitungen". Tsagué verband das geglückte Ankommen mit dem Zustand des Sich-Wohlfühlens. Entscheidend dafür sei ein angemessener Arbeitsplatz, denn die Migranten brächten Kompetenzen und Fähigkeiten mit.

Damit ist es für Ekama aber noch nicht getan. Denn schon das Leben in der Stadt unterscheidet sich erheblich vom lockeren Studentenwohnheim. Da erschrecke man schon mal vor der Zurückhaltung der Deutschen. Und auf dem Wohnungsmarkt gebe es eine Ghettoisierung: Migranten lebten bei anderen Migranten. Im Beruf könne man sich noch durch Fachwissen integrieren. Wenn man sich jedoch in seinem Wohnumfeld nicht engagiere, bliebe man allein.

Zu den Gründen für Migration zählte Tsagué etwa die häufig schlechte Regierungsführung in den Herkunftsländern, die zu Armut und Unzufriedenheit führe. Vor allem in den frankophonen Staaten seien abweichende Meinungen oftmals gefährlich, sodass sich zahlreiche Menschen für einen anderen Karriereort entscheiden. In diesen Ländern gebe es Kopien des französischen Bildungssystems, die zu viele Hochschulabsolventen hervorbrächten. Und damit gehe ein Mangel an heimischen Fachkräften einher.

Florence Tsagué verwies darauf, dass es in der Berichterstattung deutscher Medien über Migranten aus Afrika mitunter einen Wortschatz der Bedrohung gebe. Aber es käme dort auch zu Fortschritten. Und die Afrikaner machten lediglich um die fünf Prozent aller Zuwanderer in Deutschland aus. Laut André Ekama assoziiere man mit seinem heimischen Kontinent oft Armut. Aber die dortige Wirtschaft werde durch die Konkurrenz der Industrieländer auch gelähmt. Würden die zahlreichen Bodenschätze in Afrika vor Ort verarbeitet, blieben viele Menschen dort.

Mit ihren literarischen Texten wollen die beiden Autoren Brücken bauen. Begegnungen zwischen den Kulturen ermöglichen. Tsagué erblickt im Schreiben einen "Freiraum für Träume". Ekama hob diesbezüglich die geistigen Begegnungen zwischen Afrikanern sowie Europäern hervor. Und Deutschland verändere sich zu einer Gesellschaft der Vielfalt. Dennoch gebe es in Afrika das Sprichwort: Wenn du weggehst, stirbt ein Teil von dir.