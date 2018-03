Von Volker Oesterreich

Stuttgart. König Lear hängt seine Krone nicht an den Nagel, sondern an einen Haken, um sein Erbe schon zu Lebzeiten aufzuteilen. So baumelt sie vom Bühnenhimmel herab als güldenes Menetekel des Machtverlusts. Ein starkes Zeichen in einer starken Inszenierung, auf die Bühne gebracht vom 80-jährigen Regiekönig Claus Peymann, der seinerseits auf seinen letzten Intendantenthron im Berliner Ensemble verzichtet hat.

Nun ist Claus der Erste gastweise zurückgekehrt in jenes Stuttgarter Theaterreich, das er von 1974 bis 1979 regiert hat. Legendäre Zeiten, in denen er die Bude nicht nur mit bedeutenden Inszenierungen aufmischte, sondern auch mit seinem Spendenaufruf zugunsten der inhaftierte Terroristin Gudrun Ensslin, die eine kostspielige Zahnbehandlung benötigte. Da flogen die Fetzen, es wurde geputscht und gezetert, aber Stuttgarts damaliger Oberbürgermeister Manfred Rommel hielt seine schützende Hand über König Claus. Danach führte er das Zepter in anderen Theater-Imperien: in Bochum, Wien und an der Spree.

Peymanns Wahl von Shakespeares "König Lear" ist ein genialer Schachzug, denn das große Abschiedsstück für große Theaterkünstler bietet mit seiner Verquickung von Lug und Trug, Mord und Intrigen, Politik und Privatleben eine theatrale Ursuppe, die mit großen Kellen ausgeschenkt werden kann. Der Regie-Altmeister hat sich für die Titelpartie den ebenfalls altmeisterlichen Martin Schwab ausgewählt, auch er zählt 80 Lenze und interpretiert seinen Lear hellwach im weißen Flatterlook (Kostüme: Margit Koppendorfer). Eine Lichtgestalt im düsteren Guckkasten des seinerseits altmeisterlichen Bühnenbildners Karl-Ernst Herrmann, Jahrgang 1936. Seine Bühnenwelt braucht nicht viel fürs Weltformat: schwarze Wände mit neongerahmten Toren rechts, links und hinten, am Bühnenportal einen großen Neonrahmen, dazu eine schräge Spielfläche für all die schrägen Gestalten.

In der ersten Szene zieht Lear bedächtig einen Kreidekreis auf den Urgrund seines Imperiums. Mit weiteren Kreidestrichen teilt er ihn ein in drei zu vererbende Tortenstücke, die aussehen wie ein Peace-Zeichen. Aber bald folgt ein Familienkrieg, ausgelöst durch Lears Frage an die drei Töchter, wie sehr sie ihn denn liebten. Die beiden Älteren, Goneril und Regan, schleimscheißern sich verlogen ins Herz des Alten, während die Lieblingstochter Cordelia, eigentlich eine grundehrliche Haut, nicht die rechten Worte findet und vom Vater verstoßen wird. Tragödie, nun nimm deinen Lauf!

Manja Kuhl und Caroline Junghanns sind als ältere Schwestern zwei durchtriebene Salonschlangen. Ruckzuck servieren sie den Alten ab, der daraufhin in die sturmumbrauste Einöde flüchtet und wahnsinnig wird, begleitet vom quicklebendigen Narren, der lauter Lebensklugheiten verlautbart. Zum Beispiel die, dass Lear ein Narr war, als er seine Macht abgab.

Für Lea Ruckpaul ist die Narrenrolle ein gefundenes Fressen. Gewitzt und mit radschlagender Artistik beherrscht sie diesen Shakespeare, in dem sie auch noch den Part der herzallerliebsten, wenn auch etwas graumäusigen Cordelia spielen darf. Doppelte Rolle, doppeltes Glück in einer Neufassung, die von Peymanns Lebensgefährtin Jutta Ferbers auf der Grundlage von Wolf Baudissins Übersetzung geschaffen wurde: flapsig, wo sie flapsig sein muss, und tiefsinnig ohne gravitätisches Getue.

Diese sehr klare Fassung kommt auch der zweiten Familientragödie des Stücks im Hause Gloster zugute. Darin will der Fiesling Edmund (schön schillernd wie Schillers Kanaille Franz: Jannik Mühlenweg) seinen Bruder Edgar (Lukas T. Sperber) und den alten Gloster (Elmar Roloff) übervorteilen. Peter René Lüdicke kitzelt aus seinem Kent viel Komödiantik, während sich Michael Stiller und Andreas Leupold als Ehemänner unter Goneril und Regans Frauenpower ducken. Die Zuschauer ducken sich nicht, sie feiern knapp vier Stunden großer Schauspielkunst, etliche erheben sich sogar zu stehenden Ovationen.

