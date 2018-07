Von Heribert Vogt

Heidelberg. Auch wenn der insgesamt nicht leicht fassbare Dichter Stefan George (1868-1933) häufig als eher schemenhafte Gestalt erscheint, so wirft sein 150. Geburtstag am 12. Juli doch starke Schatten voraus. Seine schwer zugängliche Lyrik, die komplexe Struktur seines Anhängerkreises und seine so unklaren wie umstrittenen Wirkungen sorgen gerade jetzt für großes Interesse an George, für den Heidelberg ein Zentrum war.

So gibt es im Vorfeld zum 150. Geburtstag eine ganze Reihe von Veranstaltungen, gerade auch in Heidelberg. Im RNZ-Feuilleton stellen wir am 12. Juli zwei Neuerscheinungen zu dem bedeutenden Dichter des 20. Jahrhunderts vor: Jürgen Egyptiens Biographie "Stefan George. Dichter und Prophet" und den von dem Heidelberger Germanisten Helmuth Kiesel ausgewählten Titel "Stefan George: ‚Geheimes Deutschland. Gedichte‘".

TV-Dokumentation: Der Fernsehsender 3sat zeigt am Samstag, 7. Juli, um 21.55 Uhr die Erstausstrahlung von Ralf Rättigs Film "Stefan George: Das geheime Deutschland". In der Dokumentation über den Dichter und sein Wirken bis in die jüngste Gegenwart. Sie zeichnet ein komplexes Leben nach und zeigt auf, wie sich bei George Dichtung und Politik tief durchdrangen. Der Heidelberger Soziologe Max Weber beobachtete das und entwickelte an George sein Konzept der "charismatischen Herrschaft", mit dem später der Aufstieg Hitlers und Mussolinis erklärt wurde. An dem Film beteiligt sind etwa der George-Biograph Thomas Karlauf und Ulrich Raulff, der Leiter des Deutschen Literaturarchivs in Marbach.

Vortrag: Thomas Karlauf spricht am Sonntag, 8. Juli, um 11.15 Uhr in der Heidelberger Alten Aula über das Thema "Auf den Spuren des geheimen Deutschland. Stefan George in Heidelberg" (bei freiem Eintritt). Dazu lädt das Germanistische Seminar der Universität Heidelberg im Rahmen der "Unesco City of Literature"-Aktivitäten der Stadt Heidelberg ein. George lebte hier zeitweise und pflegte enge Kontakte auch zu Mitgliedern der Ruperto Carola, etwa zu dem Germanisten Friedrich Gundolf. Thomas Karlauf ist durch seine umfangreiche Biographie "Stefan George. Die Entdeckung des Charisma" (2007) bekannt geworden.

Vortragsreihe: In der ebenfalls vom Heidelberger Germanistischen Seminar veranstalteten Reihe "Stefan George 1868-2018" stehen noch zwei Veranstaltungen bevor (jeweils von 18.15 bis 19.45 Uhr): Am George-Geburtstag selbst, 12. Juli, findet in der Ebert-Gedenkstätte eine Gedichtlesung mit Einführung durch Roland Reuß statt. Und danach, am 19. Juli, spricht Helmuth Kiesel im Hörsaal 15 der Neuen Universität über "Stefan Georges Geheimes Deutschland und Neues Reich".

Ausstellung: Noch bis zum 26. September ist die Heidelberger Ausstellung "Wer je die Flamme umschritt - Stefan George im Kreise seiner Trabanten" des Museums Haus Cajeth zu sehen. Die Ausstellung des Kulturamtes der Stadt Heidelberg zeigt in 22 Vitrinen Bücher, Handzettel, Briefe, Manuskripte, Kalligrafien, Objekte, Illustrationen und Fotos. Konzipiert wurde die Ausstellung von dem Antiquar Thomas Hatry und dem Vorsitzenden des Heidelberger Geschichtsvereins Hans-Martin Mumm. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag 11.30-17 Uhr und Samstag 11.30-15 Uhr.

Konzert: Bereits am 1. Juli beim Klangforum Heidelberg zu hören war das Konzert "Das Buch der hängenden Gärten oder: die öffentliche Einsamkeit der Neuen Musik am Beispiel von Arnold Schönberg und Stefan George" im Betriebswerk Heidelberg. In der Matinee - ebenfalls Teil der Veranstaltungen der Stadt Heidelberg - wurden neben Schönbergs berühmtem Zyklus auch George-Vertonungen anderer Wiener Komponisten dargeboten, so Lieder von Anton Webern und Theodor W. Adorno, Schüler Alban Bergs, sowie Conrad Ansorge.