Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Da hatte Giora Feidman an diesem trüben Oktoberabend leider völlig Recht. Die ganze Welt sei ein Desaster ("desaster everywhere") bedauerte der Weltklasse-Klarinettist am Samstagabend in der Heidelberger Stadthalle. Möglicherweise hat er dabei an das Attentat auf die Synagoge in Pittsburgh gedacht, bei dem kurz zuvor elf Menschen ums Leben gekommen waren. Den gläubigen Juden, der sich seit Jahrzehnten mit seiner Musik für Völkerfreundschaft und Verständigung einsetzt, hat diese Nachricht gewiss tief getroffen. Doch was setzt Feidman gegen diese Tristesse? Natürlich Musik - und zwar Louis Armstrongs "What a wonderful world". 50 Jahre alt hat dieses Lied aber nichts von seinem Zauber verloren.

Zum 27. Mal hatte der rührige Konzert-Veranstalter Jochen Flamme seinen Freund Giora Feidman nach Heidelberg geholt, und der hatte die Gruppe Gitanes Blondes mitgebracht. Mit Mario Korunic (Violine), Konstantin Ischenko (Akkordeon), Christoph Peters (Gitarre), Simon Ackermann (Kontrabass) sowie Michael Leontchick (Cymbal) standen fünf fantastische Musiker auf der Bühne, die viel mehr sind als eine Begleitband. Feidman hatte das Münchner Ensemble 2010 kennengelernt, und dass sich die Sechs musikalisch, aber auch menschlich prächtig verstehen, war an diesem Abend deutlich zu spüren.

Jazz, Klezmer und Balkan-Folk gingen die ersten 30 Minuten des gut zweistündigen Konzerts fließend ineinander über, Bekanntes aus Israel, Chile und den USA war ebenso zu hören wie das Lied "Donna, Donna". Es handelt von einem Kälbchen, das zur Schlachtbank geführt wird, fehlt bei keinem Feidman-Konzert, und die Besucher summten inbrünstig mit. Die Spielfreude der Musiker sprang ins Publikum über, das vergnügt beobachtete, wie Feidman mit seinen Kollegen - nicht nur musikalisch - spielte.

Michael Leontchick beeindruckte am Cymbal, einem mit Klöppeln geschlagenen Saiteninstrument, mit rasantem Tempo und unglaublicher Virtuosität auch Giora Feidman so sehr, dass der ihm schnell mal liebevoll durchs Haar wuscheln musste. Ganz gelassen nahm der Meister im Hintergrund Platz und lauschte sichtlich vergnügt den Soli seiner jungen Kollegen. Dem Violinisten Mario Korunic bescheinigte er "ein großes Talent, aber Du musst ein bisschen mehr üben" - ein nettes Späßchen angesichts der zahlreichen internationalen Preise des 54-Jährigen.

Mit "Gracias a la Vida", einem Dank an das Leben, komponiert von der chilenischen Folklore-Musikerin Violeta Parra, griffen die Musiker Armstrongs Thema von der wunderbaren Welt wieder auf. Giora Feidman lachte, tanzte und träumte mit seiner Klarinette und beeindruckte einmal mehr durch seine ungeheuere Vitalität und seinen Charme. So warf er den überreichten Blumenstrauß liebenswürdig ins Publikum, wo eine ältere Dame ihn freudestrahlend auffing. Ein mitreißender Abend, der in einem grandiosen Finale endete: Die Musiker nahmen das Publikum mit auf eine rasante Autofahrt. Der Kontrabassist gab Gas, mit Gitarre und Akkordeon ging’s auf eine wilde Verfolgungsfahrt, da kommt die Polizei mit gegeigter Sirene um die Ecke. Das Ganze endet in einem Crash - glücklicherweise nur musikalisch.

Nächstes Jahr, so versprach Feidman im Gespräch mit der RNZ, komme Giora Feidman wieder. Wohin ist allerdings noch unklar, denn die Stadthalle wird ab Herbst 2019 renoviert.