Von Matthias Roth

Heidelberg. Ob Gustav Holst je den Saturn mit seinen Ringen, den Jupiter mit seinen Monden oder den Mars mit seinen Polkappen mit eigenem Auge gesehen hat (was mit kleinen Fernrohren auch damals schon möglich war), wissen wir nicht. Bekannt aber ist, dass ihm Mythen näher waren als die Wissenschaft und ihn ein Astrologie-Büchlein über die Charakteristika der Planeten inspirierte.

Dennoch zeichnet der Komponist in seiner berühmten "Planeten"-Suite für großes Orchester auch farbenreiche Bilder, die sich mit den heute bekannten Aufnahmen von den Himmelskörpern in gewisser Weise decken: Neptun, der ferne Kühle etwa, der die Sphären mit Chor und Orgel zum Klingen bringt.

Bemerkenswert bei diesem riesig besetzten Orchesterwerk ist aber vor allem die seismografische Erfassung der Kriegsgefahr, noch bevor das große Gemetzel begann. Denn die Partitur des Mars wurde mit ihrem martialischen Getrommel schon vor Kriegsausbruch 1914 abgeschlossen. Der kraftvolle 5/4-Takt dieses fulminanten Satzes allerdings bringt jede Armee aus dem Tritt, es sei denn, es handelt sich um Marsianer, die bekanntlich fünf Beine haben.

Holst, im gleichen Jahr wie Schönberg und Ives geboren (1874), zählt, auch wenn Strawinskys "Sacre" ihn stark beeinflusste, heute nicht zu den großen Modernen der Musik. Aber es zeigt sich, dass er genau verfolgte, was in den Jahren seit 1900 geschehen war. Insofern ist seine Einreihung in das zweite "Modern Times"-Musikfest der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen gerechtfertigt, mit dem die Pfälzer nun auch in der Heidelberger Stadthalle gastierten.

Insgesamt fünf Konzerte in der Metropolregion bringen dabei jeweils unterschiedliche Programme mit Musik aus den Jahren um den Ersten Weltkrieg: Der Heidelberger GMD Elias Grandy beschließt die Reihe als Gastdirigent am 7. Oktober im Rosengarten. Ein bemerkenswertes Unternehmen, dem man in Heidelberg etwas mehr Publikum gewünscht hätte.

Holsts "Planeten" also als Hauptstück, und neben einem Frauenchor in der Schlussnummer "Neptun" kam hier auch die Stadthallenorgel mal wieder ins Spiel. Das Orchester unter dem Dirigenten Michael Francis zeigte dabei dunkle Leuchtkraft ebenso wie grelle Tönungen.

Solisten und Tutti reagierten sensibel auf die weit schweifenden Armbewegungen des Briten. Es zeigte sich aber auch, dass die Akustik der Stadthalle heikle Fallen stellt. So waren Blech und Celesta durchweg zu laut oder mischten sich ungünstig, was umso bedauerlicher war, als die Empore fürs Publikum gesperrt war.

Insgesamt geriet aber eine faszinierende Aufführung dieser Suite, die in Heidelberg schon lange nicht mehr zu hören war. Eine 12-minütige "War Elegy" (1920) des unbekannten und aus Gloucester stammenden Komponisten Ivor Gurney im hoch spätromantischen Stil und die "Drei Orchesterstücke" op.6 von Alban Berg waren vor der Pause zu hören.

Die stilistische Andersartigkeit der beiden Werke machte das Trauma überdeutlich, das die Moderne von der Romantik trennte: Ein solcher Krieg war mit herkömmlichen künstlerischen Mitteln nicht mehr adäquat zu thematisieren.