Von Heide Seele

Seine Devise lautet - kaum anders als beim antiken Künstler Apelles - "nulla dies sine linea". Diese für einen "Griffelkünstler" fast unverzichtbare Gewohntheit, keinen Tag ohne Zeichnen zu verbringen, prägt das Schaffen von Gotthard Glitsch seit Jahrzehnten. Sein Ansehen, das er und seine Arbeiten genießen, ist entsprechend groß. Jetzt präsentiert er eine reiche Auswahl aus seinem Oeuvre in der Heidelberger Stadtbücherei.

Die Schau mit dem Titel "Lichtknoten" wird von der Willibald-Kramm-Preis-Stiftung veranstaltet, in deren Namen ihr Vorsitzender Uwe Lingnau die Gäste begrüßte und darauf verwies, dass die Retrospektive zum 80. Geburtstag des Künstlers veranstaltet wird. Glitsch war 1937 in der Oberlausitz geboren worden und besuchte fünf Jahre lang die Karlsruher Kunstakademie. Die Exponate sind locker gehängt und rufen stilistisch wie thematisch einen homogenen Eindruck hervor, sodass man sich beim Abschreiten zu Vergleichen aufgefordert sieht und dabei vom Künstler mit der Formel belehrt wird: Schneiden - Drucken- Überdrucken. Mit diesen Begriffen überschreibt Glitsch das kunstvolle Verfahren, das schon von Picasso angewandt wurde und das er seit 2009/10 einsetzt. Dabei betonte er, dass sich der von ihm hervorgerufene stimmige Farbklang mit einer einzelnen Platte erreichen lässt.

Es fällt auf, dass der penibel vorgehende Maler Organisches wie zum Beispiel Pflanzen favorisiert. Mit vegetativ bestimmten Überlagerungen und skripturalen Impulsen vollzieht er das Wachsen und Wuchern nach und legt alle Arbeiten nach dem gleichen Prinzip an.

Die Platten werden zuerst entkernt, dann auf den Kopf gestellt und überdruckt. Gespinste entstehen und sich verschlingende Kreisbewegungen, und manchmal benutzt Gotthard Glitsch die Walze, sodass sich aparte Farbverläufe bilden. Ausgangspunkt ist aber allemal die Pinselzeichnung. Lange hat der Künstler auf sehr empfindliches Japanpapier gedruckt, bevor er in einer neuen Phase weißes Papier einsetzte.

Gotthard Glitsch liebt an seiner Arbeit das "Abenteuer des Formschneidens" und betonte, dass ein Graveur werktreu und spielerisch zugleich seinem Metier zugetan ist, das sich durch ein subtiles Wechselspiel von Schneiden und Überdrucken auszeichnet und bei dem keine nachträgliche Korrektur möglich ist. Der Linienkünstler spannt, dehnt, kürzt und kräuselt und ist von den einzelnen Arbeitsgängen offensichtlich stark gefordert. Es war bewundernswert zu erleben, wie engagiert und sachlich zugleich Gotthard Glitsch das künstlerisch-handwerkliche Prozedere beschrieb. So wird bei ihm das Ziel des Strichs zum Maß des Verstreichens der Zeit, und er scheint beim Zeichnen wirklich aus dem Riesenreich des Unbewussten zu schöpfen.

Die Bilder erschließen sich dem sensiblen Betrachter ohne Anstrengung, und vor allem auch in farblicher Hinsicht weisen sie große Reichhaltigkeit auf, wie zum Beispiel beim Dunkelblau auf Hellblau, das auch mal ins Orange übergehen kann. Motorisch durchpulst wirken derartige Effekte. Es ergeben sich häufig naturhaft inspirierte Assoziationen, zum Beispiel an pflanzliches Wuchern und Wachsen. Eine beschwingte Bewegtheit lässt an Endlosschleifen denken. Dabei demonstriert Gotthard Glitsch auf fast spielerische Weise, wie viele formale Variationen ein Künstler ersinnen kann. Deshalb legt er wohl seine Arbeiten mal horizontal, mal vertikal an und lässt seine Gebilde emporstreben oder sich verknäulen. Sie rücken dem Betrachter ganz nahe, können aber ihre Wirkung auch aus der Ferne entfalten. Genaues Hinsehen ist nötig, um diese Feinheiten zu entdecken.

Info: Die Ausstellung von Gotthard Glitsch in der Stadtbücherei Heidelberg läuft bis 31. Januar 2018.