Von Simon Scherer

Sind gleich beide Leitungspositionen vakant, kann deren Neubesetzung zur Herausforderung werden. Nachdem Chefdirigent Karl-Heinz Steffens seinen Abschied angekündigt hatte, erklärte im Mai auch Intendant Michael Kaufmann seinen Rücktritt von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Begründung: zu wenig Geld und Personal. Viele Orchesterstellen seien seit Langem unbesetzt. Auch wenn die Suche nach einem Nachfolger schnell gehen musste, versichert Kulturminister Konrad Wolf, mit höchster Sorgfalt sondiert zu haben. Den großen Aufschwung des Klangkörpers wolle man unbedingt weiter entwickeln. Der neue Intendant soll Mitglied der Findungskommission für einen neuen Dirigenten sein. 2019 steht die Planung des 100-Jahr-Jubiläums des Orchesters an.

Aus 26 Bewerbern hat man sich für Beat Fehlmann entschieden, eine herausragende Persönlichkeit, schwärmt Wolf. Fehlmann studierte Dirigieren, Klarinette und Komposition, dann Studiengänge in Verwaltung, Management und Wirtschaftsrecht. Neben künstlerischen Tätigkeiten als Orchesterleiter wirkte er als Manager und Geschäftsführer, zuletzt als Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Für die Spielzeit 2018/19 ist jedoch noch Kaufmann verantwortlich. Wolf betont auch, dass man nach damaligen Unstimmigkeiten erhebliche Fortschritte im betrieblichen Miteinander gemacht habe. Bezüglich der Finanzen verweist er auf die Einholung von Drittmitteln, sichert aber auch selbst höhere Zuschüsse (250.000 Euro) zu.

Als schließlich der künftige Intendant zu Wort kommt, gibt er sich zunächst zurückhaltend. Er wolle nicht direkt ein komplett neues Konzept, sondern werde zuerst vieles übernehmen. Als großen Vorteil sieht er es, sich in der nächsten Spielzeit in aller Ruhe einleben zu können. Neben dem Orchester als Kulturleuchtturm der ganzen Region liegt für ihn ein Schwerpunkt in der Vermittlung: Werke soll man nicht einfach hinstellen, man muss Zugänge schaffen, Menschen heranführen, und das gelte nicht nur bei Konzerten für junge Menschen. Außerdem darf man nicht einfach hoffen, dass viele Gäste ins Konzert kommen. Das Orchester muss dorthin gehen, wo keine klassische Musik erwartet wird.