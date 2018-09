Eine Museumsmitarbeiterin betrachtet den original Portraitkopf eines römischen Kaisers, vermutlich Valentinian I. in der Ausstellung. Der Kopf ist eine Leihgabe des Ny Carlsberg Glyptotek Museums in Kopenhagen. Das Historische Musem der Pfalz zeigt in einer Ausstellung „Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike“ (16. September 2018 bis 11. August 2019) das Wirken des römischer Kaiser Valentinian I. in seiner Amtszeit von 364 bis 375 n. Chr. in der heutigen Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Die großformatige Darstellung zeigt wie Speyer im 4. Jh. n. Chr. zu Zeiten Kaiser Valentinian I. ausgesehen haben könnte. Das Historische Musem der Pfalz zeigt in einer Ausstellung „Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike“ (16. September 2018 bis 11. August 2019) das Wirken des römischer Kaiser Valentinian I. in seiner Amtszeit von 364 bis 375 n. Chr. in der heutigen Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Melanie Herget, Kuratorin der Ausstellung, steht vor einem Porträt-Kopf aus Gips. Die Nachbildungen zeigt einen römischen Kaiser, vermutlich Valentinian I.. Das Historische Musem der Pfalz zeigt in einer Ausstellung „Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike“ (16. September 2018 bis 11. August 2019) das Wirken des römischer Kaiser Valentinian I. in seiner Amtszeit von 364 bis 375 n. Chr. in der heutigen Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa