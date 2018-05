Von Rainer Köhl

Die "Offenheit, das grenzüberschreitende Bewusstsein des Jazz, der oft gesellschaftspolitische Standpunkte" transportiere, betont Mannheims OB Peter Kurz in seiner Ansprache zur Eröffnung von "Enjoy Jazz" in der Heidelberger Stadthalle. Von alldem ist sehr viel zu spüren in der Musik von Somi. Die afroamerikanische Sängerin lädt mit ihrer fabelhaften Band zu einem musikalisch berauschenden Fest. Einmal mehr hat Festivalleiter Rainer Kern alles richtig gemacht und eine hierzulande noch kaum bekannte Sängerin zur Eröffnung präsentiert, die eine klasse Musik mit einer gesellschaftspolitisch starken Botschaft verbindet.

Die New Yorker Musikerin mit afrikanischen Wurzeln ging für längere Zeit zurück auf den Kontinent ihrer Vorfahren, nahm die Energie und Kultur auf, um dies in ihre Musik zu verarbeiten. Mit rituellen afrikanischen Vokalisen auf den Lippen tritt die Sängerin auf, barfuß zum Mikrofonständer schreitend und tanzend, würdevoll wie eine Hohepriesterin vom schwarzen Kontinent. In stetem Wechsel präsentiert sie dabei ihre ländlichen Gesänge mit sinnlich-urbanen Vokalklängen. Archaik und Moderne gehen ineinander über. Eine programmatische Eröffnung, die den ganzen Abend erfüllt. Reiche Facetten hat Somi in der wandlungsreichen Stimme, und davon macht sie regen Gebrauch. Die Moderne ihrer New Yorker Heimat schwingt in ihren Gesängen in schmiegsamem Wechsel mit den afrikanischen Wurzeln. Eine Stimme wie poliertes Ebenholz, sehr edel klingend. Und wenn sie in die Bruststimme wechselt, klingt es warm und sinnlich. Einen enormen Tonumfang hat sie übrigens, kann von der Bassestiefe mühelos bis in höchste Höhen schwingen.

Für ihre Schwestern in Afrika setzt sie sich auch in ihren Songs immer wieder ein, so auch in "Two Dollar Day", das auf die verheerende Explosion in Lagos 2001 Bezug nimmt und das trostlose Schicksal einer Frau besingt, die ihren Mann verloren hat und viele Kinder ernähren muss. Eine eindringliche, wunderschöne Ballade, die - wie so oft bei dieser Sängerin - das Leid mit Sinnlichkeit verbindet. "Four African Women" schrieb sie als Hommage an ihr großes Vorbild Nina Simone. Darin porträtiert sie Frauen, die zwischen Schönheit und Gewalt aufgerieben werden, sich ihren Stolz aber dennoch bewahren: Ein Stolz, den die temperamentvolle Sängerin gegen Ende des Liedes mit Fauchen und Schreien, mit Ekstase manifestiert.

Exzellente Musiker hat Somi an ihrer Seite: Hervé Sambe, der auch (vor vier Jahren) Lisa Simone an der akustischen Gitarre begleitet hat und dessen elastisch groovende Klänge wie geschaffen sind für diese Musik. Afrikanische Roots lässt er gerne anklingen, überträgt den filigranen Silberklang der Kora aufs Gitarrenspiel, mit impulsreich flirrenden Arabesken, die er virtuos beschleunigt und damit den Klang dieser afrikanischen Harfe imaginiert. Sehr vital musiziert der Pianist Toru Dodo; er treibt die Klänge ekstatisch in die Höhe, vor Spielfreude schier überquellend. Keith Witty sorgt für satten Groove am E-Bass, den er auch mal akkordisch spielt. Vom Verlust der Unschuld singt Somi und lässt sich dabei nur vom Kontrabass begleiten. Otis Brown heißt der Schlagzeuger, und dessen polyrhythmische Vitalität macht den Abend nicht selten zum tanzenden Freudenfest.

Mit "I Remember Harlem" singt Somi eine Hommage an die afrikanische Gemeinde ihrer Heimatstadt, und auch eine eigene Version von Stings "Englishman in New York" stellt sie vor, den Engländer abgewandelt zu "African Woman". "Alien" heißt ihre Version, sie hat neben ländlich afrikanischen Anklängen auch dunkle, ernste Töne. Wunderschöne Songs in raffinerten Arrangements sind zu hören, von Sinnlichkeit ebenso erfüllt wie von Spiritualität. Und in der Zugabe ließ Somi die Vitalität und Lebensfreude Schwarzafrikas in den schönsten Farben funkeln. Großer Jubel am Ende.