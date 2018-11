Von Matthias Roth

Schwetzingen. Es geht um den Turm, um die Sprachverwirrung, um Babylon. "Gott strafte die Menschen mit Vielsprachigkeit, sodass sie nicht mehr in der Lagesein sollten, den Turm weiterzubauen - so steht es in der Bibel", sagt Heike Hoffmann, die künstlerische Leiterin der Schwetzinger Festspiele, im Gespräch. "Aber stimmt das? Ist Vielsprachigkeit das Grundproblem?" In "Der Fall Babel", einem neuen Musiktheater von Elena Mendoza (Musik) und Matthias Rebstock (Libretto unter Verwendung von Texten von Fabio Morábito, Yoko Tawada und Cécile Wajsbrot), das die Schwetzinger Festspiele 2019 eröffnen wird, fragt man eher umgekehrt: Ist Einsprachigkeit nicht Verarmung? "Den Autoren geht es um ein Plädoyer für die existenzielle Notwendigkeit kultureller Vielfalt, wobei Text und Musik zusammen entstanden sind."

Ein experimentelles Work in Progress, das die Schola Heidelberg zusammen mit drei Schlagzeugern unter Walter Nußbaums Leitung zwei Mal auf die Bühne des Rokokotheaters bringen wird. Die Bundeskulturstifung fördert das Projekt, das auch in Paris aufgeführt werden soll.

Als zweites Opernprojekt dieser Festspielsaison ist in konzertanter Aufführung das Werk eines Komponisten aus dem Umfeld der "Mannheimer Schule" zu hören: Franz Ignaz Becks "L’isle déserte" (Die wüste Insel) nach einem Libretto von Metastasio aus dem Jahre 1779. Das nach französischem Vorbild der Opéra comique geschaffene Stück ist ohne gesprochene Textpassagen überliefert, und so schrieb Sigrid Behrens neue Texte zur Verbindung der Musikstücke. Dominique Horwitz wirkt als Sprecher neben vier Sängern und dem Ensemble La Stagione Frankfurt unter der Leitung von Michael Schneider mit.

Eine weitere szenische Produktion bildet den Abschluss der Festspiele: "Silent Songs into the Wild" verbindet Schubert-Lieder zu einer eigenen Geschichte. Nico and the Navigators unter Nicola Hümpel zeichnen dafür verantwortlich, und vier Sängerinnen und Sänger, drei Tänzer und mehrere Musiker zusammen mit dem Apollon Musagète Streichquartett wirken mit. "Das ist ein Abend, den man in keine Schublade packen kann", verspricht Heike Hoffmann: "Er vermag die Brisanz des Schubertschen Liedguts noch nach 200 Jahren zu entfalten."

SILENT SONGS into the wild - Trailer 1 from Nico and the Navigators on Vimeo.

Ein besonderes Programm verspricht auch der Doppelabend "Wegbereiterinnen", der mit Christine de Pizan (1365-1430) und Margarete von Navarra (1492-1549) bekanntmacht, die als Schriftstellerinnen ihrer Zeit weit voraus waren: Die Sängerin Margaret Hunter und die Schauspielerin Ulrike Krumbiegel gestalten diese beiden Abende in der Konzeption von Dorothee Schabert zusammen mit der Capella de la Torre und Texten und Musik des 14. und 15. Jahrhunderts im Jagdsaal des Schwetzinger Schlosses.

Je zwei unterschiedliche Konzerte finden im Rahmen der SWR-Orchester-Akademie unter Alessandro di Marchi und Nicholas McGegan sowie der Hofmusik-Akademie unter Werner Eberhardt statt. Letztere bringt Werke der "Mannheimer Schule" im Programm. Auch die ARD-Preisträger präsentieren sich wieder an zwei Abenden.

Der Cellist Jean-Guihen Queyras ist an zwei Abenden, einmal im Trio, einmal als Solist, zu erleben, und Christiane Karg und Thomas Quasthoff gestalten eine literarisch-musikalische Soiree um die Dichterin Louise de Vilmorin. Die "Grenzgänge" widmen sich wie im Vorjahr außereuropäischen Musiktraditionen. Daneben gibt es aber wie gewohnt auch die klassischen Streichquartettmatineen, Klavierrezitale und einen Liederabend des Ex-Heidelbergers Christian Elsner (Tenor), der Schuberts "Winterreise" hören lässt.

Info: www.swr.de/swr-classic