Schwetzingen. (sbl) Bevor die 13-jährige Julia Dietrich einen einzigen Gedanken an Musik verschwenden kann, müssen viele organisatorische Zahnräder greifen. Zu ihrem großen Auftritt beim Schwetzinger Mozartfest im Herbst reist das Mädchen nämlich mit dem ICE an. Ihre über 30 Kilogramm schwere Harfe bringt sie im Zug mit. Die Geschäftsführerin der Schwetzinger Mozartgesellschaft, Angela Bräunig, sieht es gelassen. "Am Mannheimer Hauptbahnhof steht dann der Transport bereit. Die Harfe passt ins Auto, das habe ich schon geprüft."

Dass die Altersangabe vor Dietrichs Namen kein Druckfehler ist, musste auch der Intendant des Mozartfests, Nikolaus Friedrich, staunend feststellen. Die Harfenistin gilt tatsächlich als Ausnahmetalent, und gemeinsam mit zwei ebenfalls sehr jungen Pianisten und dem Philharmonischen Orchester Heidelberg präsentiert sie im Schwetzinger Rokokotheater ihr Können mit den melodischen Tänzen von Claude Debussy.

Über ein schon breites Repertoire verfügt dagegen die Violinistin Lena Neudauer, die die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim eröffnet. Der Höhepunkt des an Wolfgang Amadeus Mozart erinnernden Fests bleibt wohl aber unangefochten: Das Landestheater Coburg gastiert im barocken Schlosstheater mit "Le nozze di Figaro", einer laut Nikolaus Friedrich "sehr spannenden Inszenierung", dirigiert von Youngster Johannes Braun. Friedrich hat die künstlerische Leitung inne. Als Solo-Klarinettist des Mannheimer Nationaltheaters greift er bei der einzigen Uraufführung des Mozartfestes selbst zum Instrument und verspricht ein "für den rechten Daumen virtuoses Stück" aus der Feder von Dieter Mack.

Der Kompositionsprofessor kommt eigentlich aus dem Rock. Umwege führten ihn zur klassischen Musik. Bis ihm am Instrumentalstudio des SWR vor 30 Jahren einer seiner Professoren geraten hat, ein Referat über indonesische Gamelanmusik zu halten. Und das hat ihn scheinbar nicht mehr losgelassen. "Suara-Suara" heißt die Komposition, die den Zuhörern Überraschungen verspricht.

Info: 43. Schwetzinger Mozartfest. Freitag, 28. September, bis Sonntag, 14. Oktober. Programm: www.mozartgesellschaft-schwetzingen.de. Tickethotline: 0180/6700733.