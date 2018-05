Von Rainer Köhl

Schwetzingen. Franz Liszt war ein Meister der Transkriptionen, in dieser Kunst hat er sein eigenes virtuoses Klavierspiel ausgebaut. Mit Bearbeitungen von Liszt füllte der Pianist Bertrand Chamayou sein Solorezital bei den Schwetzinger SWR Festspielen im Mozartsaal.

Er begann mit sechs Polnischen Liedern von Frédéric Chopin, deren Eleganz dabei noch eine Spur virtuoser ausgeschmückt war. Vergnüglicher Spielelan belebte die Stücke ebenso wie der markante Anschlag, der sich im Lyrischen zu schönster Wärme wandelte. Angereichert war dies mit Liszt’schem Sinn für glitzernde Ornamentik, was der Pianist delikat abzutönen wusste.

Hier ebenso wie in den Bearbeitungen zweier Schumann-Lieder: "Frühlingsnacht" und "Widmung". Dunkle Stimmung begleitete den "Feierlichen Marsch zum Heiligen Gral aus Richard Wagners Parsifal". Große emotionale und pianistische Energien ließ Chamayou in "Isoldens Liebestod" aus Wagners "Tristan und Isolde" wogen, vergaß auch das virtuos glitzernde Lametta nicht.

Die Gattung der Etüden stellt besonders hohe pianistische Ansprüche. Das kannte Liszt nicht zuletzt schon von Chopin. Und er hat freilich mächtig eins draufgesetzt in seinem eigenen Gattungsbeitrag, den "12 Etudes d’ exécution transcendante".

Dass diese schwer zu spielen sind, darauf mag schon der Titel verweisen. Chamayou zeigte gutes Gespür für die Rhetorik dieser Klänge. Für deren Atemholen, die großen Aufschwünge. Eine sehr souveräne Technik offerierte der Pianist, welche die Höchstschwierigkeiten locker meisterte. Rasenden Furor und kraftvoll aufgerüttelte Insistenz in bis zum Anschlag hochgedrehter Virtuosität gab Chamayou den schnellen Etüden des Beginns. Mit lustvoller Attacke stürzte er sich auf die hochanspruchsvolle Mazeppa, ließ die "Feux Follets" irrlichtern. Aus den dunklen Bereichen der "Vision" ließ er die Klänge triumphierend ins Licht emporsteigen. Für große Dramatik und Leidenschaft entfaltete der Franzose immer wieder besonderen Sinn. Große Bravour stemmte er in der "Eroica", wurden machtvoll stolze Doppeloktaven eingraviert.

Die "Wilde Jagd" begann ebenso: wild und finster entschlossen, dann aber wurden auch liebliche idyllische Seiten geöffnet, die gleichfalls immer glutvoll intensiviert wurden. Das war ein fröhliches, und dazwischen finster entschlossenes Jagen. Große Innigkeit entwickelte der Pianist in der stimmungsvoll pittoresken Gesanglichkeit von "Paysage" oder in der lyrischen Ricordanza, wurden die Schönheiten geerntet. Gleißend, glitzernd elegant brachte er die Arabesken zum Tönen, wurde die Gesanglichkeit in reichem Tempo rubato ausgekostet. Mit schönster Transparenz erfüllt Chamayou die mehrschichtigen Verläufe von "Chasse-Neige", so als würden zwei Pianisten in die Tasten greifen. Und an Emotionen, Leidenschaften ließ diese Wiedergabe nichts missen.