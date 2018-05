Sechs Herren in grauen Anzügen: Britisches Understatement gehört dazu bei den 'King's Singers', die ganz und gar nicht so ernst sind, wie sie manchmal dreinschauen. Foto: studio visuell

Von Matthias Roth

Schwetzingen. 50 Jahre sind sie jung - und sie sehen auch gar nicht alt aus: Die "King’s Singers" aus Cambridge. Das Weltklasse-Vokalensemble gründete sich 1968 und fand schnell seinen eigenen Sound: Zwei Countertenöre, ein Tenor, zwei Baritone und ein Bass, das war von Anfang an eine höchst erfolgreiche Besetzung. Vor allem, weil die King’s Singers in ihren Programmen keinerlei qualitative Unterschiede machten zwischen niederländischer Vokalpolyphonie, Stücken aus Renaissance oder Romantik, moderner und zeitgenössischer Musik und Arrangements von Songs der Beatles, von Paul Simon oder von Traditionals.

Nun waren sie wieder einmal da, bei den Schwetzinger Festspielen in der St. Pankratiuskirche. Die derzeitige Besetzung ist die vierte oder fünfte, je nach Zählung, und ihr Durchschnittsalter dürfte um die 30 sein. Die sechs Sänger vom King’s College sind längst eine Marke, und das haben die derzeitigen Akteure Patrick Dunachie, Timothy Wayne-Wright, Julian Gregory, Christopher Bruerton, Christopher Gabbitas und Jonathan Howard wirklich mehr als begriffen, sie haben es total verinnerlicht. So ist ihr Publikum auch viel größer als das in der kleinen Barockkirche gegenüber dem Schwetzinger Schloss und wird genauso wie dieses in gutem Deutsch von wechselnden Sängern unterhalten: im Live-Stream, im SWR2-Radio und bei Arte.

Der Sound als Marke

Die sechs Briten lassen nichts anbrennen und vergessen auch nicht den Hinweis auf die neueste CD. Das musikalische Programm hielt sich unterdessen in wohlfeilen Grenzen und war hauptsächlich populär gemischt. Zwar singt man noch die guten alten Lieder von Ludwig Senfl und Hans Leo Hassler, Reger und Brahms, aber länger als vier bis fünf Minuten dürfen sie nicht sein. Größere Zusammenhänge werden gemieden, Zyklen scheiden aus, und wenn man die vier kurzen Pop-Songs von Toru Takemitsu oder vier deutsche Volksweisen ohne Applausunterbrechung zu singen wünscht, so muss man das betont ansagen. Es ist wie in einem Popkonzert, wenn auch auf harter Kirchenbank und sängerisch auf ziemlich hohem Niveau.

Selbst neuere Werke, früher eine Spezialität, die sich die "King’s" von Ligeti, Berio, Penderecki oder Peter Maxwell Davies schreiben ließen, wirken heute so für den bekannten Sound des Ensembles geschrieben, dass sie weder neu noch interessant klingen, sondern nur die Schublade bedienen, die das Label offen hält: Steve Martland, Nico Muhly oder der Ex-Tenor des Ensembles, Bob Chilcott, wissen, was geliebt wird und liefern es.

Dagegen wirkt dann selbst das Arrangement eines Spirituals aus der Feder des Beach-Boys-Mitgründers Brian Wilson kunstvoll in Harmonik und formal anspruchsvoll. Dass die sechs Stimmen insgesamt nicht optimal ausgeglichen und die Countertenöre ziemlich matt klingen, fällt hier weniger ins Gewicht.