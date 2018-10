Von Matthias Roth

Schwetzingen/Heidelberg. Beide Weihnachtskonzerte des Philharmonischen Barock Orchesters im Schwetzinger Rokokotheater sind seit Langem ausverkauft. Es sei ein solcher Andrang, so Intendant Holger Schultze bei der Pressekonferenz, dass eine zusätzliche Wiederholung im Heidelberger Theater für den 26. Dezember eingeplant wurde, für die es noch Karten gibt. Der "Winter in Schwetzingen", das Barockmusik-Festival des Heidelberger Theaters im historischen Schlossambiente der Nachbarstadt, erfreut sich also großer Beliebtheit. Es wird am 30. November mit einer Oper von Antonio Vivaldi eröffnet und endet am 26. Januar mit dem Preisträgerkonzert der Austria Barock Akademie in der Schlosskapelle Schwetzingen.

Als das Festival 2006 mit "Motezuma" startete, war Vivaldi als Opernkomponist gerade wiederentdeckt worden. Dirigent Davide Perniceni und Regisseurin Yona Kim können sich heute zumindest auf eine kritische Werkausgabe stützen: "La verità in cimento" (1720) biete "halsbrecherische Koloraturarien", aber daneben auch eine dramatische Familiengeschichte um zwei vertauschte Söhne, die eine spannende Story für die Bühne biete, so die beiden Verantwortlichen für Musik und Szene. Dafür seien mit David DQ Lee und Philipp Mathmann zwei Countertenöre engagiert, die, so Operndirektor Thomas Böckstiegel, als Spezialisten für diese Musik international gefeiert würden. Insgesamt elf Aufführungen sind im Rokokotheater geplant.

Zwei besondere Gastspiele bereichern das diesjährige Festival. Zum einen ist die Berliner Lautten Compagney unter der Leitung von Wolfgang Katschner erneut zu erleben, die ein Programm rund um den "Opernaufstand" in London mitbringt. Georg Friedrich Händel steht hier musikalisch im Mittelpunkt, und Babette Hesse erzählt die Geschichte anhand eines neu geschriebenen Briefromans. Mitwirkende sind der bekannte Schauspieler Gustav Peter Wöhler ("SK Kölsch") und die Sopranistin Susanne Ellen Kirchesch.

"Who’s afraid of Baroque?" (Wer hat Angst vor dem Barock?) lautet der Titel des zweiten Gastspiels, bei dem der Sopranist und Tänzer Vincenzo Capezutto mit dem Ensemble Soqquadro Italiano unter der Leitung von Claudio Borgianni selten Gespieltes von Stradella, Rossi oder Vivaldi aufführen und mit Jazz-Improvisationen würzen. Eine interessante Mischung.

Schon Tradition hat das 2. Bachchor-Konzert in der Peterskirche, das unter Clemens Flick Magnifikat-Kompositionen beisteuert.

Info: Kartentelefon: 06221-5820000.