Von Jesper Klein

Zwingenberg. Unter den Opern, die einen modernen Anstrich gut vertragen können, rangiert Wolfgang Amadeus Mozarts "Entführung aus dem Serail" auf einem der vorderen Ränge. Die Handlung lässt sich kaum als zeitgemäß lesen: Die junge Spanierin Konstanze lebt, nachdem sie von Bassa Selim auf dem Sklavenmarkt gekauft wurde, in dessen Landhaus. Es entwickelt sich eine von Mozart mit reichlich Witz und vermeintlich türkischem Kolorit versehene Befreiungsnummer.

Dass Michael Gaedt den Stoff für die Premiere bei den Schlossfestspielen Zwingenberg, unter freiem Himmel und bei bestem Wetter, einer Generalüberholung unterzieht, ist also mehr als nachvollziehbar. Bassa Selim und sein Türsteher Osmin halten Konstanze nicht im Landhaus fest, sondern in einer Diskothek, dem "Bassa-Selim-Haus".

Dort nimmt Konstanze an einer Castingshow teil. Obendrein gibt es eine türkische Hochzeit, und als Kirsche obenauf bekommt das Publikum als Programmheft ein Faltblatt in Dönerbuden-Optik in die Hand gedrückt. In Zwingenberg nimmt man Oper etwas lockerer.

Das klingt erst einmal nach Klamauk, ist zweifellos etwas hanebüchen und nicht ganz frei von Logiklöchern - aber: Es funktioniert überraschend gut! Zunächst ist es erstaunlich, wie wenig Änderungen am Libretto für die Adaption nötig sind. Johann Gottlieb Stephanies Text wird hier keineswegs verschandelt, sondern mit Bedacht umgeschrieben.

"Aber, wie soll ich in den Club kommen?", fragt sich Belmonte, der seine geliebte Konstanze sucht und das Fluchtwohnmobil schon in der Nähe des Hafens geparkt hat. Ja, wie soll er nur? Belmonte und sein Verbündeter Pedrillo kesseln den Türsteher mit Absperrband ein. Geschlagen mit den eigenen Waffen. Das ist klug, stimmig und witzig gemacht.

Gelungen ist auch das Bühnenbild von Joachim Maier und Gösta Schulte, das neben dem "Bassa-Selim-Haus" ein Brautmodengeschäft und einen Dönerladen auf die Bühne bringt. In diesem Setting brennt Michael Gaedt ein Ideenfeuerwerk ab, das mit seiner gesunden Portion Humor nicht ins allzu Klamaukige abdriftet.

Natürlich ist es sehr stereotyp, wenn der betrunken gemachte Osmin vom Dönerspieß fantasiert, der mit einem Segway über die Bühne gefahren wird. Es bleibt eine der plakativen Ausnahmen.

Ein bisschen schade ist es nur, dass Gaedt in der liebevoll gestalteten Kulisse ein wenig die Regie-Einfälle ausgehen - denn es wird doch verschiedene Male an der Rampe gesungen.

Dabei können sich die Ideen wirklich sehen lassen: So erleben die Zuschauer ein witziges Leiterballett, einen Tresorklau en passant und zudem eine Blonde, die - statt den Club zu putzen - den Avancen machenden Osmin gekonnt mit dem Wischmopp auf Distanz hält.

Die Gesangsleistungen bewegen sich an diesem Abend auf einem guten Niveau. Thembi Nkosi überzeugt als Belmonte mit seinem schmiegsamen, aber nicht allzu lauten Tenor. Xenia von Randow spielt und singt Blonde trotz Erkrankung keck und erfrischend.

Ilonka Vöckel als Konstanze strahlt zwar große Präsenz aus, klingt in den Höhen allerdings recht scharf. Komplettiert wird das Gesangsensemble von Werner Pürling als cooler, grollend-kantig singender Osmin und Holger Ries als Pedrillo.

Der Schauspieler Peter Ketnath (SOKO Stuttgart) spricht den aalglatten Clubbesitzer Bassa Selim. Auftritte haben auch der Festspielchor (Leitung: Karsten Huschke) und die Showturngruppe Exótica aus Neckarelz, Michael Gaedt gönnt sich als Jurymitglied einen kleinen Cameo. Das Festspielorchester spielt unter der Leitung von Rainer Roos auf einem achtbaren Niveau. Viel Applaus für einen bunten Abend.

Info: Zwei weitere Aufführungen bei den Schlossfestspielen am 28. und 29. Juli.