Von Simon Scherer

Heidelberg. Damals saß Theresia Bauer im Publikum und fragte sich, ob solch ein Konzertformat wohl Anklang finden würde. Zehn Jahre später hat sich das Benefizkonzert des SAP-Orchesters "Zusammenklang: Miteinander-Füreinander" fest etabliert, als die Wissenschaftsministerin zum Jubiläum auf die Bühne trat. Gute Musik und ein gutes Miteinander ließen sich gut kombinieren, "da wir nur zusammen vorankommen, sei es vor Ort oder auf europäischer Ebene", so Bauer. Leitmotiv sei stets die Vielfalt, was bereits Veranstalter Ingo Franz betonte, der auch im Konzertprogramm einen Resonanzraum der Vielfalt feststellte. Genau wie im großen Sinfonieorchester, solle ebenso in der Stadt das soziale Miteinander praktisch umgesetzt werden, wofür Oberbürgermeister Eckhard Würzner eintrat.

Zu hören war Vielfalt gleich im Auftakt zu Smetanas "Wallensteins Lager": Auf einen Schlag erfüllte die sinfonische Dichtung mit sämtlichen Instrumentalfarben die Stadthalle, wo zaghafte Geigen und stolze Blechfanfaren ein reizvolles Miteinander ergaben. Nicht nur unverblümt herausbrechende Soli signalisierten eine freudig erregte Aufbruchsstimmung. Beherrscht wurde das Geschehen dann von vielen Stimmungslagen, wenn plötzlich grollende Posaunen Bedrohung aussandten oder Trompeten volkstümlich dahertänzelten.

Vor allem dynamisch leistete das Orchester hervorragende Arbeit, zumal dank der Leiterin Johanna Weitkamp keiner aus diesem vielschichtigen Konzept ausscherte. Die stets absolute Kontrolle wahrende Dirigentin feierte hiermit ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum, wie Bernd Welz von der SAP hervorhob.

Beachtlich gemeistert haben die Musiker anschließend die keineswegs einfach zu handhabende 4. Sinfonie Ludwig van Beethovens. Äußerst sensibel gingen sie auf die beängstigenden Grüfte des Anfangsszenarios ein, bevor sie bei aufhellenden Harmonien ein völlig neues Kapitel aufschlugen. Weitkamp holte weit aus, um es vor lauter Enthusiasmus nur so sprudeln zu lassen.

Gekonnt wurde in fließenden Übergängen von einem Moment zum nächsten übergeleitet, deren Spannungsaufbauten ausgereizte Crescendi unterstrichen. Zur tief berührenden Angelegenheit machten emotional gefärbte Streicherweisen das Adagio, deren malerisches Kolorit so angenehm die Seele streichelte, dass intonatorische Reibungen schnell vergessen waren. Auf quirlige Hochstimmung steuerte das Orchester im Allegro zu, was sie nicht nur forsch auftrumpfen, sondern auch den Temporegler deutlich nach oben schrauben ließ. Und keiner ist hinterhergehinkt! Bravo!

Die in der Pause gesammelten Spenden gehen diesmal an die Bahnhofsmission sowie den Verein "Inklusion gestalten und leben". Nach einigen Worten über die dortige Arbeit lieferte Beethovens 5. Klavierkonzert die musikalische Überzeugungskraft für diese Vorhaben. Solist Kai Adomeit ließ bei großzügigem Pedaleinsatz die rasanten Läufe beinahe verschwimmen und wählte bei flottem Tempo eine Lesart, die alles in einem großen Guss betrachtete. Zunehmend drang er jedoch in andere Stilfelder vor und entdeckte neue Klangideale, die neben donnernder Wucht auch ins mystisch abgewandte Piano abtauchten. Sternstunde war das Adagio, in dessen engelsgleicher Ruhe sich alle Musiker einfach nur hineinlegten. Geriet man in stärkeres Herzeleid, wurde alles von Adomeits beschützender Hand besänftigt.

Während der Pianist fürs Rondo wieder in den Anfangsschwall zurückkehrte, kam in der Zugabe erneut Adagio-Feeling auf: die Aria aus Bachs Goldbergvariationen. Das Orchester verabschiedete die Besucher vor dem Umbau schon mit "Time to say goodbye", wobei dieses Projekt sicher auch an anderen Orten so viel Anklang findet.