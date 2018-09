Von Matthias Kehl

Heidelberg. Der Rapper Samy Deluxe (geboren 1977; bürgerlicher Name: Samy Sorge) wuchs in der Familie seiner deutschen Mutter in Hamburg-Eppendorf auf. Sein Vater stammt aus dem Sudan. 1999 wurde der Rapper als Feature-Gast der Single "Füchse" vom Album der Rap-Gruppe Beginner bekannt. Zusammen mit DJ Dynamite und Tropf schaffte er unter dem Bandnamen Dynamite Deluxe anschließend den Durchbruch.

Nach der zwischenzeitlichen Trennung der Gruppe machte Sorge mit Tropf unter dem Namen Samy Deluxe weiter und verkaufte in seiner gut 20 Jahre währenden Rap-Karriere über eine Millionen Tonträgern. Am Freitag erscheint sein Album "SaMTV Unplugged", bei dessen Ausnahmeshow sich Wegbegleiter aus zwei Jahrzehnten das Mikro in die Hand geben.

Samy Deluxe, Sam Semilia, Wickeda MC, The Big Baus of the Nauf und Herr Sorge, in Ihrer Karriere wurden Sie unter vielen Namen bekannt. Mit welchem werden Sie heute am liebsten angesprochen?

Herr von und zu Deluxe, wenn ich bitten darf! Das war Spaß, Samy ist völlig okay.

Ihr MTV-Unplugged-Album gleicht einer Zeitreise durch Ihre über 20 Jahre währende Rap-Karriere. 18 Künstler waren bei der Einspielung der Platte beim Konzert in Hamburg vereint. Erfüllt Sie das mit Stolz?

Man weiß ja, mit wem man alles zusammengearbeitet hat. Aber wenn es drauf ankommt, ist nicht nur guter Wille, sondern auch ein günstiges Timing gefragt. Leute haben alles möglich gemacht, um dabei zu sein. Und dabei standen keine kommerziellen Gedanken im Vordergrund. Es war wirklich sehr familiär.

Mit dabei waren die aus Heidelberg stammenden Rap-Altstars Stieber Twins und Torch. Haben die drei Sie schon von der Hip-Hop-Kulturstadt Heidelberg begeistern können?

Ich liebe Heidelberg! Wenn ich innerhalb Deutschlands umziehen müsste, aus Hamburg weg, dann würde ich nach Heidelberg ziehen. Wenn ich in Bayern durch so eine Stadt laufe, komme ich mir vor wie ein Alien. Wenn ich durch Heidelberg gehe, bin ich ein ganz normaler Mensch. Die Leute sind einfach aufgewachsen mit dieser amerikanischen Kultur und verbinden es mit deutscher Kultur. Es ist eine Stadt, mit der ich mich sehr identifizieren kann und wo ich schon immer gute Freunde wie die Stieber Twins, Toni-L und Torch hatte.

Sie selbst stammen aus Hamburg und gehörten neben den Beginnern zu den ersten Künstlern der norddeutschen Rap-Szene. Wie hat Sie die Hip-Hop-Kultur in jungen Jahren geprägt?

Damals waren es mehr positive Werte. Keine Gewalt, keine Drogen, kein Sexismus. Wenn man ein Problem mit jemandem gehabt hatte, löste man das in irgendeinem Battle oder in einer kreativen Disziplin. Das hat mich schon vor einigem Unsinn bewahrt. Die Grundeinstellung von Hip-Hop ist ja, aus wenig viel zu machen. Du kommst aus dem Ghetto, erzählst deine Geschichte und ein paar Jahre später bist du Multi-Millionär!

Gab Hip-Hop auch Ihnen die Chance, aus wenig viel zu machen?

Ich war damals der Kassenwart von unserer Crew, und man kann sagen, dass es als Hobby zunächst nicht viel abgeworfen hat. Am Ende des Monats musste ich immer mit Eizi (Jan Eißfeldt/ Jan Delay, Anm. d. Redaktion) abrechnen. Es war eine gute Zeit damals, man brauchte nicht viel, nur ein bisschen Weed, was zu essen und ein paar Dosen Eistee, und dann hat das alles irgendwie geklappt. Als ich dann so weit war, dass bei einem mit Anfang 20 die Gedanken einsetzen, wie man sich beruflich orientieren soll, war es schon normal, Deals über mehrere Tausend Euro abzuschließen.

Wie nehmen Sie Hip-Hop heute wahr? Hat das Genre inhaltlich an Tiefe eingebüßt?

Das Genre steht und fällt mit den Protagonisten. Inhaltlich ist vieles, was die meisten Klicks hat, nicht mehr so super tiefgreifend. Diesen Hang zum sinnlosen Geldausgeben und das "All the Ladies love me"- Motto hat den Stil von Hip-Hop seit jeher geprägt, und wird auch heute stark inszeniert. Man muss schon ein wenig tiefer graben, um zu checken, dass es auch Rapper mit inhaltlicher Tiefe wie Jay Electronica, Nas, J. Cole oder Kendrick Lamar gibt. Es gibt heute eine sehr breite Palette an dem, was Hip-Hop sein darf.

Welche Motivation hatten Sie, mit dem Rap anzufangen?

1991 bin ich von der Schule geflogen und musste ein halbes Jahr überbrücken. In Cornwall habe ich in einem kleinen Ort in der Nähe von Bude gelebt und bin dort zu Schule gegangen. Dort habe ich Englisch sprechen und verstehen gelernt. Das hat mir den Zugang zur Sprache und Kultur von Hip-Hop verschafft. Wenn da einer erzählt, wie schwer es ist, sich als Schwarzer in Amerika durchzubeißen, denn ist das zwar nicht meine Story, aber ich kann mich damit identifizieren.

Welche Erfahrungen haben Sie als dunkelhäutiger Künstler in Deutschland gemacht oder machen müssen?

Wer denkt, Rassismus sei ein neues Phänomen, liegt falsch. Wenn du selber schwarz bist, wirst du feststellen, dass es keine off-days davon gibt. Der Rassismus macht keinen Urlaub. Leider gibt es viele Menschen, die einfach nicht das Privileg genossen haben, in einer multikulturellen Gesellschaft aufzuwachsen. Doch die Angst, die diese Menschen umtreibt, ist etwas Menschliches.

Heißt das, Sie können die Rassisten im Land ein Stück weit verstehen?

Wenn man komplett ohne Migrationshintergrund aufwächst und so etwas nicht kennt, ist es normal, Angst zu zeigen. Wenn du selber um deine Existenz fürchtest, und dann kommen ein paar Millionen Menschen ins Land und da ist eine Politik, die nicht sonderlich transparent ist, dann kann ich schon verstehen, dass da Ängste hochkommen. Nicht, dass ich es gutheißen würde! Aber es gibt so wenige Antworten auf die Fragen, die das Volk hat.

Und bei den Dummen entwickelt sich dann so eine Reaktion. Wenn du Angst um deine Familie hast, wirst du vielleicht auch irgendwann Sachen machen, die nicht im Gutmenschen-Handbuch stehen. Wenn man wirklich was verändern will, sollte man akzeptieren, dass Rassismus kein Trend ist und gucken, was dafür die Ursache sein kann. Ich habe das Ganze aus einer völlig anderen Perspektive erlebt. Ich war der Einzige mit Migrationshintergrund in meinem Viertel.

In Deutschland sorgte der Echo-Award für Kollegah und Farid Bang für Kritik. In der Folge wurde die Veranstaltung eingestampft. Wie haben Sie diese Debatte wahrgenommen?

Ich finde es krass, dass so eine schlimme Veranstaltung erst noch einen Auslöser brauchte, um abgeschafft zu werden. Seit jeher fand ich die Durchführung und Moderation dort schrecklich. Es ist ein ganz subjektives Gefühl, ab wann Zeilen unter die Gürtellinie gehen. Solange es Meinungs- und Kunstfreiheit gibt, wird es immer etwas geben, was negativ aufstoßen wird. Das kann ich als Schwarzer sagen. Ich habe schon so oft mitgekriegt, wie irgendwelche weißen Rapper in Deutschland "Nigger" sagen. Oder Vergleiche droppen, die genauso geschmacklos sind wie die Zeile, um die es sich dort gedreht hat.

Sie beobachten die Szene ja schon eine Weile. Sehen Sie auch positive Entwicklungen in der Gesellschaft?

Es gibt eine Reihe von Leuten mit Migrationshintergrund oder dunkler Hautfarbe, die unser Kulturbild prägen. Es ist mittlerweile ganz normal, dass ich ein deutscher Künstler bin. Für die Jugend gibt es heute auch schon viele Dunkelhäutige, die Vorbilder sind. Dieses Land entwickelt sich. Ich versuche, mit meinen Texten und meiner Musik ein paar Werte zu vermitteln, die das Ganze in die richtige Richtung lenken.