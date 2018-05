Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Opern- sowie Operettensänger, Gesangslehrer, durch und durch ein Nußlocher Bub - die Rede ist von Franz Fehringer. Heute vor 30 Jahren ist der am 7. September 1910 in der Mondspritzergemeinde geborene Sänger gestorben und hat auf dem dortigen Friedhof seine letzte Ruhestätte. Weil der Bühnenstar aber so langsam in seiner Heimatgemeinde in Vergessenheit gerät und vor allem Jüngere mit dem Namen Franz Fehringer nichts mehr anfangen können, hätten einige Bürger gerne, dass die örtliche, namenlose Festhalle seinen Namen trägt.

Schon unter Bürgermeister Joachim Försters Amtsvorgänger Karl Rühl gab es Bestrebungen, dem Nußlocher Sänger ein Denkmal zu setzen und einen Platz im Neubaugebiet unweit von seinem Wohnhaus zu widmen. Bis heute ist das allerdings nicht geschehen. Eine Festhalle nach der Opernikone zu benennen, wäre aber auch viel repräsentativer.

Im September 2010 hatte es im Nußlocher Rathaus anlässlich des 100. Geburtstags eine Bild- und Dokumentenausstellung über Franz Fehringer gegeben. Der Tenor war weit über die Region bekannt und auf Europas Opernbühnen "zu Hause". Dessen ungeachtet war Nußloch seine Heimat und sie blieb es bis zu seinem Tod. Der verstorbene Sandhäuser RNZ-Journalist und Mundartforscher Rudolf Lehr schrieb in seinem Buch "Kurpfälzer Anekdoten" über die Opernikone: "Der Franz Fehringer war immer ein leutseliger Mann, für die meisten Nußlocher war er einfach der ,Franz’".

Franz Fehringer, der zunächst eine kaufmännische Lehre absolvierte, sang beim Nußlocher Männergesangverein 1867 sowie im Nußlocher "Elite-Quartett" und stach dort heraus. Sechs Jahre später debütierte er mit der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven im Badischen Staatstheater in Karlsruhe, das Konzert war der Startschuss für eine internationale Opern- sowie Operetten Karriere. In Karlsruhe studierte Fehringer auch Gesang. In "Xerxes", eine Oper von Georg Friedrich Händel, sang Fehringer seine erste große Rolle. Es folgten Wolfgang Amadeus Mozarts "Cosi fan Tutte", "Der Barbier von Sevilla" sowie "Don Giovanni".

Bekannt war Fehringer aber auch durch zahlreiche Operettenaufnahmen darunter "Der Vogelhändler" von Carl Zeller oder "Die lustige Witwe" von Franz Lehar, die auf Schallplatten und später auf CDs veröffentlicht wurden, sowie durch Rundfunkauftritte. Später unterrichtete Fehringer an der Hochschule für Musik und Theater in Heidelberg sowie an der Musikhochschule in Mainz Gesang.

Zudem beschäftigte der Nußlocher Bub sich mit der heimischen Mundart: Demnach steht "Biggele" für einen "kleinen Hügel", "Buschdur" ist eine "Figur" und "brossemhaft" bedeutet "dick" oder "stabil". Fehringer verfasste ein ganzes Mundart-Wörterbuch, einige Ausdrücke sind im Heimatbuch "Nußloch" von Heinrich Schmidt nachzulesen.