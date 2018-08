Heidelberg. (voe) Sind Orte beeinflusst durch die Geschichten, die dort stattgefunden haben? Haben Körper ein Gedächtnis? Und welches emotionale Erbe früherer Generationen trage ich - vielleicht unbewusst - in mir? Auf der Suche nach der eigenen Identität und den Spuren, die die Vergangenheit in unserer Persönlichkeit hinterlässt, begaben sich die Choreografin Wiebke Hofmann und der Choreograf Gary Joplin mit 18 Jugendlichen auf eine spannende Reise zu ihren Wurzeln. Zum Klang japanischer Trommeln lassen sie die Gruppe dabei die üblichen Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum verschwimmen. Während der Heidelberger Tanzbiennale im Frühjahr kam diese Produktion bestens beim Publikum an.

Im September wird "Trans Lucent" - so der Titel des Jugendtanz-Projekts - im Rahmen des Tanztreffens der Jugend in Berlin gezeigt. Eine Jury aus Tanzschaffenden hat sechs herausragende Produktionen für dieses Festival, das von den Berliner Festspielen ausgerichtet wird, ausgewählt. Die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer dürfen sich außerdem auf ein umfangreiches Workshop-Programm, Gespräche, Lesungen und Konzerte freuen. Veranstaltungsort ist das Haus der berliner Festspiele, das auch Hauptspielstätte des traditionsreichen Berliner Theatertreffens ist.