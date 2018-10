Von Milan Chlumsky

Mannheim. Der Mannheimer Maler Edgar Schmandt hat vor bald zehn Jahren im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn ein Büchlein mit Arbeiten und Texten, in der Mehrzahl Liebesgedichte, veröffentlicht: "Mit Dir sterben, das wäre ein Leben" mit dem Untertitel "Caput morttuum" - der sowohl auf die violette Farbe von Vasari über Rembrandt bis Bonnard hinweist als auch in der Übersetzung aus dem Lateinischen den Totenkopf bezeichnet oder das, was als wertlos übrig bleibt.

Schmandt schuf dazu eine Serie von abstrakten Kopfporträts, denn sie sind Träger der Ideen, Entscheidungen und Rückzüge: "Heute entwerfen wir Landkarten voller Pixel mit Hilfe von ‚Fluchtzeiten‘, zählen zahllose Wurzeln, Zweige, Äste, ohne den Baum zu wissen. Schließlich schauen wir neugierig in den Himmel, dort aber ist nur Vergangenheit oder unsere Zustandsform von Nichtwissen. Kürzlich auf der Bank fragte jemand, ‚wie ist der Kontostand des Universums‘."

Waren es hier wie in der unlängst in der Heidelberger Stadtbücherei gezeigten Ausstellung "Hommage an Prinzhorn" Individuen, die Schmandts Bilder thematisierten, ist der Fokus in dieser Schau verändert: Aus dem Ich wurde Wir, noch häufiger "MAN". Der Untertitel lautet daher "Trägheit der Masse", was Anonymität und auch das Fehlen jeder Verantwortung insinuiert.

Der 1929 in Ber-lin geborene und seit 1956 in Mannheim lebende Maler hat in seinen Tafeln, von einer fotografischen Silhouette ausgehend, 24 farbliche und formale Erscheinungen so gestaltet, dass sie sich zwar leicht als Angehörige einer größeren homogenen Gruppe identifizieren lassen; doch mitunter scheint es, dass der Maler ihre Dualität betont (Außen und Innen), ein anderes Mal bleiben ihre Gesichter anonym. Zum anderen unterstreicht die Abwesenheit individueller Merkmale, dass diese Masse auch manipulierbar sein kann: Es sind nicht mehr die einst identifizierbaren Landkarten (auch wenn sie voller Pixel waren), sondern "Entindividualisierte", deren Wurzeln und Zweige im Dunkeln bleiben.

Es ist nicht abwegig, diese anonyme Masse als bedrohlich zu empfinden - man denke an die Auftritte bestimmter politischer Gruppierungen. Schmandt beweist sein feines Gespür für gesellschaftliche Veränderungen, indem er statt des "wir" das "man" setzt. Wenn mehrere "Ich" das "wir" bilden, ist darin zunächst keine Bedrohung verborgen. Das "man" tendiert dagegen immer stärker - wie Trägheit oder Gleichgültigkeit - in Richtung Aggressivität, Zerstörungslust, Intoleranz und Rassismus.

Konnte Schmand noch vor zehn Jahren scherzend aus einer Bank über die Frage zum Kontostand des Universums hinausgehen, bezeichnet er diese Wende als "gefahrvolle Me-tamorphose in der Gesellschaft". Wie Recht er hat, zeigt die Initiative des Bundespräsidenten Frank-Walter Stein- meier, der im Dialog Gleichgültigkeit, In-toleranz und Rassismus bekämpfen will. Nur dann können Individuen der kollektiven Trägheit entgegenwirken, die aus Bequemlichkeit vieles Unmenschliche lieber akzeptiert, als sich dagegen aufzulehnen.

Insofern ist sich der Rebell Edgar Schmandt treu geblieben - sowohl während der politischen Inhaftierung 1955-56 in der DDR mit anschließendem Berufsverbot in der Stalinära als auch jetzt, wo eine wachsame Opposition gegen die Trägheit nötig ist. Manchmal scheint es, dass der fast 90-jährige Maler mit einem sensibleren Seismographen ausgestattet ist als viele politische Akteure.

Info: "Edgar Schmandt. MAN oder die Trägheit der Masse", Museum Zeughaus, bis 31. März.