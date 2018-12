Bruno Schmitz’ Entwurf für das Reiß-Museum am Mannheimer Friedrichsplatz, 1913. Foto: Milan Chlumsky

Von Milan Chlumsky

Mannheim. Ursprünglich sollten die Mannheimer Reiss-Engelhorn Museen dort stehen, wo sich heute die Kunsthalle befindet. Eine große Kuppel sollte die reichen Sammlungen der Geschwister Reiß schützen. Doch dazu ist es nicht gekommen. Die Interessen divergierten so sehr, dass nicht nur der Standort lange fraglich war, sondern auch die Bestände einem seltsamen Besitzschlüssel folgten: 40 Prozent Eigentum des Landes Baden-Württemberg, circa 40 Prozent Eigentum der Gesellschaft der Freunde Mannheims (Mannheimer Altertumsverein von 1859), 15 Prozent Eigentum der Stadt sowie 5 Prozent Eigentum der Förderer-Stiftung und der Curt-Engelhorn-Stiftung für die REM. Dass diese Bestände dann gemeinsam in einem städtischen Museum ihre Bleibe fanden, ist ein Glücksfall.

Inzwischen stehen für die etwa 1,2 Millionen Exponate in den vier Museumskomplexen etwa 11.300 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung, doch das ist, bei der Menge der Exponate, absolut unzureichend. So plant das Museum Erweiterungen, damit etwa die bedeutende Glassammlung einen Ausstellungsraum erhält. Die von Kurfürst Carl Philipp 1731 begründete und vom Kurfürsten Carl Theodor 1742 ausgebaute Sammlung birgt noch unzählige Schätze, die die Öffentlichkeit noch nie oder nur ganz selten zu Gesicht bekam.

Grund genug, um im Museum Zeughaus einige Räume neu zu gestalten, um auch einige exklusive Exponate in neues Licht zu rücken. Und gleichzeitig die noch nie gezeigten Objekte zu restaurieren und sie sukzessive in die Ausstellungen zu integrieren. Drei neue Bereiche sind im 2. Stock des Museums Zeughaus entstanden: Belle Epoque, die den Aufschwung Mannheims um 1900 dokumentiert, dann eine Neupräsentation der sakralen Kostbarkeiten, die durch die neue Ausstellungsarchitektur an Prägnanz gewonnen haben, sowie ein Raum für Wechselausstellungen. Den Anfang macht eine detailreiche Dokumentation über die Christuskirche Mannheim (erbaut zwischen 1907 und 1911), samt Fotografien von der Steinmeyer-Orgel, die zu den größten Deutschlands gehört.

Die Bezeichnung Belle Epoque rekurriert auf die Pariser Lebensart, denn Mannheim erlebte vom Ende des Französisch-Preußischen Krieges bis zum Ersten Weltkrieg einen Aufschwung wie die französische Hauptstadt. Dies wurde bedingt durch die optimale Lage an Rhein und Neckar, einen ungewöhnlich starken industriellen Aufschwung und durch die kluge Politik der Stadtoberen, die sich beim 300-Jahr-Jubiläum der Stadt 1907 auch internationaler Aufmerksamkeit erfreuten: Sarah Bernard, die große Schauspielerin, war hier zu Gast, auch Eleonora Duse und Isidora Duncan.

Französische Kunst wurde bejubelt, in der Mode eiferte man den Pariser Couturiers nach. Den Villen der Belle Epoque in der Oststadt standen aber die hygienisch rückständigen Behausungen im Jungbusch gegenüber, während im Stadt-teil Lindenhof dicht gepferchte Arbeiterquartiere aus dem Boden schossen. Mit dem Ausbruch des Weltkriegs erfuhr die Opulenz der Belle Epoque ein jähes Ende, nicht nur in Mannheim.

In der zweiten Ausstellung ragt der Rother Altar (um 1513) heraus. Das Meisterwerk der Spätgotik wird der Werkstatt von Niklaus Weckmann aus Ulm zugeschrieben. Spannend ist, dass neben der Madonna mit Kind und den Heiligen auch die Einfassung aus gedrehten Säulen mit Weinranken erhaltengeblieben ist, ein Zeichen der hohen Qualität des Altars, der nicht "modernisiert" wurde.

Balthasar Permoser (1651-1732), einem Bildhauer des Barock, wird die schlanke Elfenbeinfigur zugeschrieben. Von Florenz nach Dresden gerufen, wurde er Lehrer von Paul Egell, der seinem Lehrer nach Salzburg folgte, bevor er sich 1720 in Mannheim niederließ und vom Hof bezahlt wurde. Seine skulpturalen Werke aus Stein, Holz, Bronze, Stuck, Metall und Elfenbein orientierten sich an Bernini.

Der Raum für die Wechselausstellungen beherbergt nun die Dokumentation zur Mannheimer Christuskirche. Die Ausschreibung der Evangelischen Gemeinde gewann 1904 der Stuttgarter Theophil Frey. Dann übernahm sein Mitarbeiter, der Architekt Christian Schrade, die Bauleitung. Er selbst studierte bei Gustav Halmhuber, dem Erbauer des Mannheimer Wasserturms, und durfte sich mit einem königlichen Stipendium zwei Jahre in Italien weiterbilden. Die Skizzen und Studien bezeugen den italienischen Einfluss des seit 1905 in Mannheim lebenden Architekten.

Info: "Museum Zeughaus - Meisterstücke aus der Sammlung, Belle Epoque, Glaubensschätze, Christuskirche". www.rem-mannheim.de