Von Matthias Roth

Heidelberg. In unserer Ausgabe vom 11. Mai veröffentlichten wir unter dem Titel "Die Wut der Worte" eine Recherche über den Pianisten, Komponisten, Festivalveranstalter und Islam-Kritiker Martin Münch, der seit 2016 in Montevideo lebt aus Angst vor der baldigen Islamisierung Deutschlands. Der Artikel löste heftige Diskussionen in jenen Gremien aus, die Münchs Verein "piano international e.V." und das von diesem veranstaltete Neckar-Musikfestival im Rahmen ihrer öffentlichen Kulturförderung seit Jahren unterstützen.

Anlass für unsere Reportage war eine Eingabe Münchs beim Deutschen Komponistenverband (DKV) mit der Forderung des Austritts des Verbandes aus der "Allianz für Weltoffenheit", der muslimische, kirchliche und soziale Verbände angehören.

"Einstimmig" habe der Verbands-Vorstand Münchs Eingabe zur Mitgliederversammlung in Berlin abgelehnt: "Präsident und Vorstand des DKV distanzieren sich in aller Form von den im Antrag des Herrn Münch ausgeführten Inhalten", hieß es auf RNZ-Nachfrage. Man habe Münch "nahegelegt, seine Mitgliedschaft [im DKV] zu beenden", teilte der Dachverband deutscher Komponisten mit.

Kulturamts-Chefin Andrea Edel. Foto: RNZ-Archiv

Die von uns angeschriebenen Kulturämter der Region Heidelberg, in denen das Neckar-Musikfestival alljährlich stattfindet, reagierten auf unsere Recherche meist "erschrocken". Das Kulturamt Heidelberg befasst sich derzeit mit dem Fall und prüft, "ob es zu Konsequenzen bezüglich der Förderung kommen muss".

Dem Kultur- und Tourismusamt in Lorsch war die "politische Entwicklung von Herrn Münch … nicht entgangen". Derzeit "befasst sich der Bürgermeister resp. der Magistrat mit dem Fall. Die Haltung der Kommune wird sich danach richten", so die Behörde.

Der Stabsstelle Kultur in Bad Wimpfen waren Münchs Ansichten "in Teilen - aus Einzelgesprächen" bekannt. Sie "spiegeln in keiner Weise die Auffassung der Stadt oder ihrer handelnden Akteure wieder [sic]." Daher sieht Wimpfen auch „keinen Anlass..., die künstlerische Leitung [des Neckar-Musikfestivals] in Frage zu stellen." Auch in Bad Rappenau hatte man bereits Kenntnis von Münchs Weltanschauung. "Dieser Einstellung konnten wir absolut nicht zustimmen." In seinen Einführungen zu Konzerten habe sich Münch allerdings "auf das Musikalische beschränkt... Sofern uns aber verfassungsfeindliche Aktivitäten bekannt werden, ziehen wir die Konsequenzen." Im Übrigen vertraue man auf die anderen Mitglieder im Vorstand des Fördervereins des Musikfestivals und sehe "keine Bedenken im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Verein."

Ministerin Theresia Bauer. Foto: RNZ-ARchiv

Auch das Büro der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst im baden-württembergischen Landtag, Theresia Bauer (Grüne), erkundigte sich nach Hintergrunddetails der RNZ-Reportage. Andere Unterstützer verschiedener Kulturprojekte Münchs reagierten irritiert auf die politischen Statements des Künstlers.

Der Baden-Württemberg-Stiftung mit Sitz in Stuttgart waren diese nicht bekannt gewesen: Bei künftigen Antragstellungen Münchs "würden wir den zuständigen Ausschuss informieren und eine Ablehnung der Förderung empfehlen", teilte die Stabsstelle Kommunikation der Stiftung auf Nachfrage mit.

Auch die Gesellschaft "Die Humanisten Baden-Württemberg", die in diesem Jahr noch ein Konzert mit einem Gastpianisten im Rahmen des Neckar-Musikfestivals fördert, will jede "weitere Zusammenarbeit … prüfen".

Martin Münch selbst publizierte Ende Mai in seinem Blog eine über 20-seitige "Offizielle Stellungnahme" zu unserem Artikel. Darin bestätigt er fast alle darin genannten Fakten, bestreitet aber, einige Aussagen je öffentlich getan zu haben, etwa jene über die Bundeskanzlerin Angela Merkel als "unseligste Kanzlerbesetzung seit Hitler".

Jedes Facebook-Mitglied - auch solche, die nicht zu Münchs Facebook-"Freunden" zählen - können aber den entsprechenden Kommentar im Thread vom 25. Juli 2016 bei Martin Münch bis heute nachlesen: Facebook und Twitter gelten aufgrund ihrer enormen Verbreitung längst als Öffentlichkeit im Internet.

Als Vorsitzender von "piano international e.V.", dem Veranstalter des Neckar-Musikfestivals, trat Martin Münch mittlerweile zurück. Der verbleibende Vorstand des Heidelberger Kulturvereins zeigt sich "von den aktuellen Entwicklungen um unseren Vorsitzenden Martin Münch entsetzt und fassungslos", heißt es in einer Mitteilung.

Man weise "entschieden die Vermischung der Kulturtätigkeit des Vereins mit den privaten Aktivitäten des Vereinsgründers Martin Münch in dem Artikel zurück." Aber gerade diese angeblich saubere Trennung von kultureller Arbeit und persönlicher Ideologie scheint bei genauem Blick wenig glaubwürdig.