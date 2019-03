Berlin. (mare) Sie sind die Meister der Provokation. Und haben es schon wieder getan: Die Schwermetaller Rammstein sind zurück und sorgen schon mit dem Teaser ihren neuen Musikvideos, das am heutigen Donnerstag veröffentlicht werden soll, für Schlagzeilen.

Das Video wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band veröffentlicht und zeigt die Band-Mitglieder in KZ-Häftlingskleidung am Galgen stehen. Am Ende des 30-Sekunden-Clips steht in Frakturschrift "Deutschland" und "XXVIII.III.MMXIX", das Datum des heutigen Tages.

Das Medienecho und der auch der Aufschrei sind enorm. Nahezu sämtliche großen Blätter wie die "Bild", "Focus", "Faz" oder der "Spiegel" reagierten auf den Clip.

Vertreter jüdischer Verbände übten Kritik - allerdings ist noch nicht klar, was die genaue Message dahinter überhaupt ist. Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, stört sich alleine an der Optik. Die Band habe eine Grenze überschritten und missbrauche das Leid und die Ermordung von Millionen, um Werbung zu Entertainmentzwecken zu machen, sagte sie der "Bild".

Es bleibt auf jeden Fall spannend, was denn am Ende tatsächlich die Intention der Gruppe ist. Wir werden es erfahren - wohl heute noch.