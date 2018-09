Den Wiener Lehrer immer im Blick: Prof. Rudolf Meister am Flügel vor einem Konzertplakat Paul Badura-Skodas in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Foto: Matthias Roth

Von Matthias Roth

Prof. Rudolf Meister trat 1997 sein Amt als Rektor der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim an. Der Halbbruder des Dirigenten Cornelius Meister war damals 33 Jahre alt und der jüngste Rektor in Deutschland. Wir sprachen mit Rudolf Meister, der in Heidelberg geboren und in Hannover bei seinem Vater Konrad Meister und in Wien bei Paul Badura-Skoda sowie an der Juilliard School in New York zum Pianisten ausgebildet wurde.

Herr Meister, die Urlaubszeit ist gerade vorbei: Wie verbringen Sie die Ferien?

Wenn ich mal richtig Urlaub mache, organisiere ich mir jedenfalls keinen Flügel, um darauf zu üben.

Suchen Sie nach Alternativen? Gehen Sie etwa zu Festspielen?

Normalerweise ist mein Drang nicht sonderlich groß, im Urlaub nach Salzburg zu fahren. Mein Berufsalltag ist ja sehr vielgestaltig: Zum einen die Präsidententätigkeit, dann der Unterricht und schließlich die Konzerttätigkeit. Während des Semesters spiele ich kaum Konzerte, in den Semesterferien freue ich mich dann aufs Musizieren. Das bringt schon Veränderungen im Beruf.

Als Sie in das Amt des Rektors gewählt wurden, war das auch ein Umbruch für die Hochschule, die damals im Siemenshaus (seit 1991) und einem Neubau in Mannheim konzentriert wurde. Wie sehen Sie diese Zeit im Rückblick?

Das war für mich ein Umbruch, aber auch für die Hochschule, auch wenn der mit dem Umzug in den Neubau im Jahr 2000 erst vollzogen wurde. Ich habe ja die Heidelberger Zeit noch als Lehrer seit 1990 und dann als Rektor miterlebt. Es war der vernünftige Wunsch meines Amtsvorgängers Prof. Gerald Kegelmann, dass man beide damalige Standorte an einem Ort konzentriert. Ich bin ja Heidelberger, und es war sicher nicht mein Ziel, die Verbindungen dahin zu kappen. Wir sind die einzige staatliche Kunsthochschule in der Metropolregion, und wir versuchen auch, in die ganze Region auszustrahlen. Da ist Heidelberg natürlich ein Zentrum neben Mannheim und Ludwigshafen.

War diese Entscheidung, das Rektorenamt zu übernehmen, auch für Sie persönlich ein großer Einschnitt?

Ja, das war es. Man kann ein solches Amt glaube ich nicht verantwortungsvoll führen, wenn man, da nur ein bestimmtes Zeitbudget zur Verfügung stellt: Man muss da schon von Kopf bis Fuß eintauchen. Meist ist es auch viel mehr, was da auf einen zukommt, als voraussehbar war. Wenn man Verantwortung trägt für eine Institution, der ca. 800 Menschen angehören, die dort ihren Arbeitsmittelpunkt haben - neben den 600 Studierenden sind wir ja auch etwa 200 Lehrkräfte, davon fast 100 Festangestellte -, da kann man nicht sagen: "Jetzt habe ich in Konzert, ich kann mich gerade nicht darum kümmern!" Am extremsten war das in der Zeit um 2013/14, als ich eine ganze Zahl von Konzerten absagen musste. Da hatte das Rektorenamt absolute Priorität vor den anderen Sachen.

2013/14, als es darum ging, dass eine der fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg geschlossen werden sollte aus Kostengründen. War das eine echte Existenzkrise?

Ich denke schon, dass eine solche sehr öffentliche Diskussion, die ja auch sehr emotional geführt wurde, tatsächlich eine Krise gewesen ist. Aber ich bin sehr glücklich, dass es allen Beteiligten gelungen ist, aufeinander zuzugehen und letztlich ein Ergebnis erreicht wurde, mit dem alle sehr zufrieden sein können.

Hintergrund Kammerchorkonzert - Prof. Harald Jers - Chorleitung, 24.10., 20 Uhr, CityKirche Konkordien in Mannheim. Flashing Winds - Das Festival der Bläsermusik, Prof. Hermann Pallhuber, 25.10., 17 Uhr, Epiphaniaskirche, Mannheim-Feudenheim. Jazzkonzert - Prof. Rainer Böhm (Piano) und Prof. Jörg Achim Keller - Leitung Jazzorchester 29.10., [+] Lesen Sie mehr Kammerchorkonzert - Prof. Harald Jers - Chorleitung, 24.10., 20 Uhr, CityKirche Konkordien in Mannheim. Flashing Winds - Das Festival der Bläsermusik, Prof. Hermann Pallhuber, 25.10., 17 Uhr, Epiphaniaskirche, Mannheim-Feudenheim. Jazzkonzert - Prof. Rainer Böhm (Piano) und Prof. Jörg Achim Keller - Leitung Jazzorchester 29.10., 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim. Informationstag des Landeszentrum für Dirigieren Baden-Württemberg, 30.10., Musikhochschule, N 7, 17-18. Incontro - Ensemble für Zeitgenössische Musik, Künstlerische Leitung: Prof. Stefan Blunier, Prof. Sidney Corbett, Prof. Dennis Kuhn, 30.10., 19 Uhr, Kammermusiksaal, Musikhochschule. Mozart-Gala - Prof. Cosima S. Osthoff - Orchesterleitung Oper, 17.11., 19 Uhr, Schloss Mannheim.

[-] Weniger anzeigen

Würden Sie es den damaligen Politikern heute gut schreiben wollen, dass sie fähig waren, ihre eigene erste Konzeption nicht stur durchzugeboxen?

Das würde ich absolut so tun. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man etwas öffentlich in einer bestimmten Weise geäußert hat, nachträgliche Veränderungen vorzunehmen. Das würde ich auf alle Fälle denjenigen, die dafür verantwortlich sind, hoch anrechnen.

Was sind daneben die größten Veränderungen der letzten 20 Jahre, die Sie als Präsident einer Kunst-Institution am deutlichsten spüren?

Das ständige Hinterfragen von Institutionen, Personen und Konzepten hat sehr zugenommen. Vor 20 Jahren gab es noch eher so etwas wie die gewachsene Autorität einer Person, die in irgendeiner Form als Experte angesehen und respektiert wurde. Ich will nicht sagen: Was früher ein Vertrauensvorschuss war, ist heute ein Misstrauensvorschuss, das wäre übertrieben, aber das Vertrauen von damals gibt es heute nicht mehr. Man muss sich heute nicht nur darstellen und rechtfertigen, was man tut, sondern auch die Öffentlichkeit suchen. Ich habe dafür viel Verständnis, denn es ist ja eine staatliche Institution und Finanzierung.

Wie stehen Sie zum Thema Studiengebühren?

Da bin ich grundsätzlich offen. Aber es muss in verschiedener Hinsicht fair sein, und da habe ich auch bestimmte Vorstellungen. Ich bin froh, dass die Studiengebühr in Baden-Württemberg, wie sie wieder eingeführt wurde, tatsächlich für alle Fächer gilt und in der gleichen Höhe. Das halte ich für sehr wichtig und richtig. Man wird sehen, wie sich die Situation in den anderen Bundesländern entwickelt, und ich kann mir schlecht vorstellen, dass Baden-Württemberg auf viele Jahre hinaus als einziges Bundesland solche Studiengebühren erhebt. Man wird sehr genau beobachten, wie sich die Bewerberzahlen verändern von Nicht-EU-Bürgern. An den Musikhochschulen hat sich, das war erwartbar, nicht großartig etwas verändert, weil wir vom Ruf des Musik-Ausbildungslands Deutschland profitieren.

Im Lehrplan gestärkt wurde aktuell das Fach Dirigieren. Wie kam das?

Das ist deutschlandweit etwas Besonderes und hängt mit dem Landeszentrum für Dirigieren zusammen, das um eine Professur für die Leitung von Blasorchestern erweitert wurde. Wir bieten jetzt Ausbildungsgänge für Sinfonik, Oper, Chor, Blasorchester, Jazz und Avantgarde: Die einzelnen Sparten stellen sich in den "Auftakt!"-Festwochen vor, die von 21. Oktober bis 24. November stattfinden.