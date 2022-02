Heidelberg. (RNZ) Ist "Draußen vor der Tür" wirklich "ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will", wie es im Untertitel heißt? Offenbar nicht, denn das Heidelberger Theater spielt es. Und die Premiere am Donnerstag, 17. Februar um 20 Uhr im Zwinger 1+ ist ausverkauft. Die Folgevorstellung ist ausverkauft. Erst für die Aufführung am Donnerstag, 3. März, gibt es wieder Karten.

Wolfgang Borcherts Heimkehrerdrama ist sein einziges Theaterstück und ein Klassiker der deutschen Nachkriegszeit. Er schrieb es in nur acht Tagen und erlebte den ganz großen Erfolg selbst nicht mehr: Borchert starb 1947 im Alter von 26 Jahren. Doch "Draußen vor der Tür" und seine Kurzgeschichten machten ihn zu einem der herausragenden Vertreter der "Trümmerliteratur".

Davon handelt auch "Draußen vor der Tür": Nach drei Kriegsjahren kommt ein junger Soldat, gespielt von Jonah Moritz Quast, zurück nach Deutschland, aber alles in seinem Leben hat sich verändert. Seinen verstorbenen Sohn hat er nie gesehen, seine Frau hat einen neuen Mann und will nichts mehr von ihm wissen.

Beckmann "ist einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür", schreibt Borchert über seinen Protagonisten, der verloren und verzweifelt durchs abendliche Hamburg irrt.

Wie kann ein Mensch, der drei Jahre als Soldat im Krieg war, wieder ins Zivilleben zurückfinden? Wie begegnet eine Gesellschaft angesichts unzähliger Verbrechen und Gräueltaten Fragen nach Moral und Verantwortung? Das sind die existenziellen Fragen, die "Draußen vor der Tür" aufwirft. Das wollen doch viele sehen. Frühzeitig Karten reservieren lohnt sich.

Info: Heidelberg, Donnerstag, 3. März, 20 Uhr, Zwinger 1+. Karten für 21,90 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.