Von Benjamin Auber

Mannheim. Es riecht immer noch nach frischer Farbe im wiedereröffneten und liebevoll gestalteten Mannheimer Capitol. Passend dazu verpasste Regisseur Georg Veit dem Klassiker "Evita", der nun seit über 40 Jahren die Musical-Liebhaber begeistert, einen komplett neuen Anstrich. Mehr Stil, hoher Wert auf den künstlerischen Ausdruck, Verzicht auf Kitsch, aber auch mit bescheidener Glitzerwelt.

Das Musical von Andrew Lloyd Webber zeichnet die zwiespältige Geschichte vom argentinischen Idol Eva Duarte de Perón (Roberta Valentini) nach, die noch in der Pampa als Schauspielerin von Ruhm und Reichtum träumt, um später in Buenos Aires als First Lady die Macht zu erlangen. Hier erweist sich die herausragende Valentini, die schon als Hexe Elphaba ("Wicked") in Stuttgart glänzte, als wahrer Glücksgriff. Sie schafft es beeindruckend, die Wandlung von Eva (später die "Heilige" Evita) von dem ja fast schon schüchternen Mädchen ("Du nimmst den Koffer wieder in die Hand") hin zum eiskalt berechnenden Machtmenschen ("Spendengelder fließen") betörend zu verkörpern. Ebenso trägt das Stück der Erzähler Che (bemerkenswert: Sascha Krebs), der Evas Leben kritisch begleitet.

Dem Ensemble gelang es mit wenigen Darstellern, eine echte Jazzclub-Atmosphäre auf die Bühne zu bringen - eben in eine argentinische Bar der 1940er-Jahre, die nach Revolution riecht. Als Eva den aufstrebenden Militär Juan Perón (Sascha Bauer) kennenlernt und ihre Liebhaber links liegen lässt, ist der Weg frei, um Argentinien in eine verheißungsvolle Zukunft zu führen. Mit dem rockigen "Wach’ auf, Argentinien" und einem Fahnenmeer am Ende des ersten Aktes, kocht die Stimmung revolutionsbereit über - absoluter Höhepunkt!

Diesen erwartet man nach der Pause beim berühmten "Wein’ nicht um mich, Argentinien". Normalerweise schmettert Evita dort ganz in Weiß, mit Glitzer überhäuft und alle Scheinwerfer auf sie gerichtet, ihren Schmerz über den bevorstehenden Tod in den Saal. Eigentlich. Doch nicht hier. Eva in Zartrosa nimmt sich bewusst etwas zurück. Genau dieser Kniff passt perfekt zu der gelungenen Inszenierung - obwohl es alle gerne gesehen hätten, wenn Valentini ihr komplettes Stimmvolumen in diesem Moment auf das Parkett gezaubert hätte.

"Evita" ist kein leichtes Musical: Bei schnellen Erzählsprüngen, dauerhaft unterlegter Musik und superschnellen Sprechgesängen muss der Zuschauer hellwach sein, um dem Handlungsstrang zu folgen. Dieser Spagat wird größtenteils gemeistert - auch ohne Orchestergraben. Die Band um den musikalischen Leiter Sebastian Henzl begeistert - sogar noch mehr, wenn Saxofonist Dirk Rumig oder Gitarrist Thilo Zirr sich in den Vordergrund spielen. Die puristische Holztreppe, die als Hauptelement des Bühnenbildes dient, fügt sich perfekt ein, um die Darsteller in Szene zu setzen. Fungiert bei der "Regenbogen-Tour" nach Europa sogar als Filmleinwand.

Schließlich kommt das, was kommen muss - Evita siecht mit Gebärmutterhalskrebs dahin, und selbst in schwerster Stunde arbeitet sie noch an ihrer Legendenbildung. Dabei wird sie beobachtet vom stimmgewaltigen Tod (Sandra Maria Germann), ständig treffen sich ihre Blicke - bis zum Schluss elektrisierend. Genau wie das Stück. "Evita" bleibt mit starken Melodien im Kopf hängen, auch noch danach. Lohnenswert.

Info: In diesem Jahr ist "Evita" im Capitol noch dreimal zu sehen: 5. Oktober, 15. November und 9. Dezember.