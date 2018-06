In diesem Jahr geht der Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg an Philipp Stadelmaier. Geehrt wird er für den Essay "Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung" (Verbrecher Verlag 2016). Die öffentliche Preisverleihung findet am 19. Juli, 19 Uhr, im Spiegelsaal des Palais Prinz Carl mit Bürgermeister Joachim Gerner statt.

Hintergrund 25 Verleihungen des Clemens-Brentano-Preises 1993: Günter Coufal für „Am Fenster“ 1995: Gabriele Kögl für „Der Mensch“ 1996: Barbara Köhler für „Blue Box“ und: Jörg Schieke: „Die Rosen zitieren die Adern“ 1997: Daniel Zahno für „Doktor Turban“ 1998: Benjamin [+] Lesen Sie mehr 25 Verleihungen des Clemens-Brentano-Preises 1993: Günter Coufal für „Am Fenster“ 1995: Gabriele Kögl für „Der Mensch“ 1996: Barbara Köhler für „Blue Box“ und: Jörg Schieke: „Die Rosen zitieren die Adern“ 1997: Daniel Zahno für „Doktor Turban“ 1998: Benjamin Korn für „Kunst, Macht und Moral“ 1999: Norbert Niemann für „Wie man’s nimmt“ 2000: Oswald Egger für „Herde der Rede“ sowie „Der Rede Dreh“ und: Hendrik Rost für „Fliegende Schatten“ 2001: Sabine Peters für „Nimmersatt“ 2002: Doron Rabinovici für „Credo und Credit“ 2003: Andreas Maier für „Klausen“ 2004: Raphael Urweider für „Das Gegenteil von Fleisch“ 2005: Anna Katharina Hahn für „Kavaliersdelikt“ 2006: Stefan Weidner für „Mohammedanische Versuchungen“ 2007: Clemens Meyer: „Als wir träumten“ 2008: Ann Cotten für „Fremdwörterbuchsonette“ 2009: Andreas Stichmann für „Jackie in Silber“ und: Felicia Zeller für „Einsam lehnen am Bekannten“ 2010: Sven Hillenkamp für „Das Ende der Liebe. Gefühle im Zeitalter unendlicher Freiheit“ 2011: Wolfgang Herrndorf für „Tschick“ 2012: Alexander Gumz für „Ausrücken mit Modellen“ 2013: Philipp Schönthaler für „Nach oben ist das Leben offen“ 2014: Maximilian Probst für „Der Drahtesel. Die letzte humane Technik“ 2015: Saskia Hennig von Lange für „Zurück am Feuer“ 2016: Thilo Krause für „Um die Dinge ganz zu lassen“ 2017: Jan Snela für „Milchgesicht. Ein Bestiarium der Liebe“ 2018: Philipp Stadelmaier für „Die mitt-leren Regionen. Über Terror und Meinung“

Am Vorabend, 18. Juli um 19.30 Uhr, ist im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg eine öffentliche Lesung des Autors angesetzt.

Laut Jury schreibt Stadelmaier in seinem Essay über die Pariser Terrorakte 2015 am Puls der Zeit: "Provoziert von den Anschlägen auf Charlie Hebdo umkreist Philipp Stadelmaier in seinem Essay ,Die mittleren Regionen‘ das ambivalente Verhältnis von Meinung und Terror, Meinungsfreiheit und Skandalisierung. Die chronologisch geordneten Aufzeichnungen meditieren über unsere Mög-lichkeit, jenseits von Stereotypen auf Terror zu reagieren. Die Leichtigkeit und Eleganz von Stadelmaiers Prosa verhindert das Einrasten von gän-gigen Antworten. Das Denken selbst wird hier transparent."

Der 1984 in Stuttgart geborene Philipp Stadelmaier arbeitet gegenwärtig an einer Promotion über Jean-Luc Godard sowie Serge Daney. hv