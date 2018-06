Von Simon Scherer

Heidelberg. Der Himmel ist von schwarzen Wolken bedeckt, Donner kündigen das nächste Gewitter an, hinter hohen Bäumen läuten Kirchenglocken. Da steigen aus verschiedenen Ecken Streicherweisen empor: langsam, düster und melancholisch.

Eine passende Atmosphäre für Piazzollas berühmten Tango "Oblivion". Mit der Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar hat die neue Konzertreihe "Klassik in Handschuhsheim" hierfür ein Ensemble gewonnen, das sich neben klassischem Stammrepertoire schon lange diesem Tanz verschrieben hat. Für dessen facettenreiche Geschichte hatte Heidelbergs ehemaliger GMD Thomas Kalb extra alles für Streichorchester arrangiert.

Als zu Gerardo Matos Rodriquez "La Cumparsita" noch das gleichnamige Gedicht sehnsuchtsvoll rezitiert wurde, war die Stimmung im vollen Grahampark zwischen engen Stuhlreihen und Picknickdecken perfekt.

Ob hellauf verzückt oder mit reißerischer Leidenschaft: Hier war schnell jeder vom Liebesschmerz überrannt. Doch auch unbeschwerte Leichtigkeit lag den Nachwuchsmusikern im Blut, etwa bei Carlos Gardel, dessen "Por una Cabeza" sogar Wiener Schmelz und süßes Schmachten beigemischt wurden.

In "Volver" animierte Kalbs enger Kontakt zu seinen Schützlingen zur individuellen Ausgestaltung von Solo-Passagen, die sich ganz an der vorherrschenden Grundatmosphäre orientierten. Das zeugte von größter Souveränität und Gruppendynamik. Als es in Piazzollas "Tango Ballett" etwas sperriger zuging, ließen Geige und Co. solch komplexe Gefühlsoffenbarungen in ausgereifter Musikalität tief aus der Seele sprechen.

Auch instrumententechnisch wurde entsprechend eine leicht schaurige Streicherfarbe gewählt, bevor man sich auch mal von rührseliger Jahrmarktsluft inspirieren ließ.

Als sich zu "Milonga" erneut der Himmel zu Wort meldete und erste Regentropfen fielen, ergab das mit verheißungsvoll sinnierenden Geigenmelodien eine einzigartige Synthese von Musik und Natur.

Atmosphärisch dichter hätte das Ganze nicht sein können. Noch mehr Sonorität folgte in Goran Bregovis "Unterground Tango", der in Hollywood Einzug hielt. Hatten vor Gardels "Por una Cabeza" zwei Musiker zunächst mit Worten die Aufforderung zum Tango-Lernen diskutiert, war diese Kommunikation auch im Ensemblespiel zu hören. Piazzollas "Grand Tango" bewies zum Schluss erneut, wie dieser Tanz ins reine Konzertleben fand.

Beeinflusst von der Avantgarde, konnte man auf solch ferne Reisen einfach aufspringen, um die Kunstgattung Tango zu entdecken: Der Jungen Kammerphilharmonie sei Dank.