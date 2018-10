Von Welf Grombacher

Heidelberg. Eigentlich will Max Slevogt gar nicht nach Hamburg: "Sehr geehrter Herr Lichtwark, ich habe sehr viel zu tun und fühle mich dazu nicht ganz wohl", schreibt er 1905 dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, von dem er den Auftrag für ein Porträt des Senators Henry O’Swald bekommen hat.

Kurz zuvor musste Max Liebermann ein allzu "realistisch" geratenes Bildnis des Hamburger Bürgermeisters Carl Friedrich Petersen zurückziehen, weil es dem Auftraggeber nicht gefallen hatte. Sowas will Slevogt sich ersparen. Also setzt er den Preis für das Bild mit 8000 Mark so stolz an, dass Alfred Lichtwark ablehnen muss. Der aber stimmt zu. Slevogt hat keine Ausrede mehr und muss sich auf den Weg machen.

Er malt den Senator Henry O’Swald - und das Porträt findet Gefallen. Die eigentliche Entdeckung dieser Reise aber ist die Alster. Slevogt ist begeistert vom Licht und den flirrenden Reflexen auf dem Wasser. Er verlängert den Aufenthalt im Uhlenhorster Fährhaus und malt immer wieder die Segelboote. Die Gemälde, die er in diesen Tagen anfertigt, zählen zu den Höhepunkten der impressionistischen Malerei in Deutschland.

Sie sind luftig und leicht, ihre Farben hell und rein. Sie erinnern an die großen Franzosen, an Eduard Manet, Claude Monet oder Alfred Sisley. Weder Max Liebermann noch Lovis Corinth, die mit Slevogt zusammen das "Dreigestirn des Deutschen Impressionismus" bilden, wie der Galerist Paul Cassirer einmal sagte, sind in ihren Bildern so weit gegangen.

Selbstbildnis von Max Slevogt aus dem Jahr 1918. Foto: dpa

Am 8. Oktober wäre Max Slevogt 150 Jahre alt geworden. Ausstellungen in Hannover, Mainz und Saarbrücken erinnern im Herbst an den in Landshut geborenen Maler. Die Kuratorin Nicole Hartje-Grave hat ihm im Wienand Verlag eine kleine, aber feine Monografie gewidmet. Das Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bricht Slevogt ab. Den Schwulst von Franz von Stuck und Franz Lenbach mag er nicht.

Stattdessen geht er wie so viele nach Paris, studiert 1889 ein Semester an der legendären Académie Julian und lebt danach als freischaffender Maler in München mehr schlecht als recht. Wegen seiner düsteren Gemälde wird er "Der Schreckliche" genannt. 1899 muss er bei der Münchner Secessionsausstellung seine "Danae" (1895), die er nackt, in perspektivischer Verkürzung mit Blick in den Schritt dargestellt hat, noch am Abend der Eröffnung zur "Vermeidung peinlicher Konflikte" wieder entfernen.

Im zwangloseren Berlin hat er bei der Secessionsausstellung 1899 mit seiner "Rückkehr des verlorenen Sohnes" mehr Erfolg. Paul Cassirer bietet ihm einen Exklusivvertrag an und rät ihm flachsend, schnell in die Hauptstadt überzusiedeln, bevor Lovis Corinth ihm dort alle Porträtaufträge wegstibitze. Mit seinen Porträts des Opernsängers Francisco d’Andrade schafft Max Slevogt den Durchbruch. Die meiste Zeit des Jahres aber verbringt er in der Pfalz.

Bis 1913 in Godramstein auf dem Gut seiner Schwiegereltern. Als die ihr "Schlössel" aus finanziellen Gründen verkaufen müssen, kauft er sich aus der Insolvenzmasse ein Hofgut in Neukastel, baut es sich aus und bemalt seinen Musiksaal mit Opernszenen. Immer wieder hält Slevogt die Landschaft der Pfalz auf zauberhaften Gemälden fest. In der Villa Ludwigshöhe, hoch über Edenkoben, kann man etliche davon in der Slevogt-Galerie sehen.

Auf einer Ägyptenreise entdeckt der Künstler 1914 das Licht des Südens. Kaum zurück, meldet er sich zum Ersten Weltkrieg freiwillig, obwohl er seines Gichtleidens wegen untauglich geschrieben wäre. Anfangs erinnert ihn das Artilleriefeuer an der Front, das die Luft gelb färbt, noch an Claude Monet. Schon nach drei Monaten aber, nach dem Großangriff in Ennetières, verpufft seine Begeisterung und er kehrt zurück in die Pfalz. Das letzte Werk, das er ausführt, ist 1932 sein Fresko in der Friedenskirche in Ludwigshafen (im Zweiten Weltkrieg zerstört).

"Nun sitze ich hier wie ein von vorneherein geschlagener Feldherr vor den Trümmern meiner Vorstellung!", sagte er von Todesahnung getrieben über "seine Sixtina". "Womit soll ich bauen, - ein Heide in der Kirche." Wenige Wochen später stirbt Max Slevogt am 4. September 1932 an einem Herzinfarkt in Neukastel.

Info: Nicole Hartje-Grave: Max Slevogt. Wienands Kleine Reihe der Künstlerbiografien, 96 Seiten, 12,95 Euro.

Laufende Ausstellungen: "Slevogt und Frankreich" im Saarlandmuseum Saarbrücken, Di-So 10-10 Uhr, Mi bis 20 Uhr. Bis 13. Januar, www.kulturbesitz.de

"Ein Tag am Meer. Slevogt, Liebermann & Cassirer": Landesmuseum Mainz, Mi-So 10-17 Uhr, Di bis 20 Uhr; 9. Oktober bis 10. Februar, www.landesmuseum-mainz.de

"Max Slevogt. Retrospektive zum 150. Geburtstag": Landesmuseum Hannover, Di-Fr 10-17 Uhr, Sa, So 10-18 Uhr, bis 24. Februar, www.landesmuseum-hannover.niedersachsen.de