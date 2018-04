Von Bernd Zegowitz

Frankfurt. Eine Handlung sucht man in Leos Janáceks letzter Oper "Aus einem Totenhaus" vergeblich. Das ist schon der Vorlage geschuldet, dem Bericht des russischen Schriftstellers Dostojewski von seiner vierjährigen Haftzeit in einer sibirischen Strafkolonie. Es handelt sich dabei um keinen Roman, der chronologisch ein Geschehen entfaltet und Figuren entwickelt, sondern um eine literarisch inszenierte Reportage kollektiven Leidens. Deshalb gibt es auch in der Oper keinen Protagonisten. Janácek schildert den Lageralltag der Gefangenen, aus dem einzelne Figuren hervortreten, schlaglichtartig beleuchtet werden, um dann wieder in der Gemeinschaft der Leidenden zu versinken.

Eine Art Rahmen bildet die Einlieferung und Entlassung des Sträflings Gorjancikov, den der Regisseur der Frankfurter Neuinszenierung, David Hermann, zur zentralen Figur macht. Der politische Gefangene ist bei ihm Journalist, der vom Schreibtisch weg verhaftet wird und nun die Schrecken des Lagers erlebt. Seine Sicht bestimmt drei Akte lang unser Sehen.

Die nach hinten offene Bühne (Johannes Schütz) ist vorn durch Stellwände sowohl in enge Zellen unterteilbar als auch in größere Verwaltungsräume. Wenige Requisiten reichen, um die Nutzung des Raumes zu verdeutlichen. Hermann vermeidet blanken Realismus, indem er die Szenen immer wieder bricht bzw. das erzählte Geschehen mit Rückblicken, Wunschbildern oder Träumen unterlegt.

Im Zentrum der Akte stehen nämlich Erzählungen dreier Gefangener, die ihre Straftaten schildern und deren Gründe darlegen. Skuratovs emotionale Schilderung des Mordes am Zwangsverlobten seiner Geliebten etwa bekommt durch die Nachstellung des Tathergangs eine nüchtern-objektive Note. Luka Kuzmics Mord an einem sadistischen Major ist mitnichten die Tat eines Unterdrückten, sondern eines ebenso sadistischen Sträflings. Wer ist Opfer, wer ist Täter? So eindrücklich die meisten Bilder sind, so bemüht sind andere.

Dass aus dem sterbenden Konkurrenten des Gefangenen Siskov der sadistische Lagerarzt gemacht wird, der seinen Mitgefangenen auch in der Haft immer weiter quälen wird, ist ein wenig küchenpsychologisch gedacht, funktioniert aber vor allem wegen der phänomenalen Darstellung von Johannes Martin Kränzle. Als Siskov gestaltet er sängerisch die lange Erzählung überaus plastisch, schlüpft virtuos in die Rollen der ganzen Familie seiner ermordeten Geliebten und dieser selbst und macht dadurch den dialogisch gearbeiteten Monolog erst verständlich. Dabei spielt er den gequälten Mörder derart eindringlich, dass wir sofort auf verminderte Schuldfähigkeit oder gleich nicht schuldig plädieren wollen.

Aus dem homogenen Ensemble der Frankfurter Oper stechen Vincent Wolfsteiner und AJ Glueckert mit ihren jeweiligen Erzählungen heraus. Tito Cecherinis Dirigat beschönigt nichts, lässt vielmehr Janáceks Komposition besonders hart und ungebremst erscheinen, ebenso unerbittlich folgt ihm das Orchester. Die Wahrheit muss eben weh tun.