Von Rolf Kienle

Er habe "weder Kosten, noch Mühen gehabt", um dem Publikum eine perfekte Bühnenkulisse zu bieten: Eine zierliche und sicher sehr preiswerte Plastikpalme ziert die Bühne, "Herr Stephan" zupft den Bass, Jochen sitzt betroffen an der Gitarre. Olaf Schubert, der Flachsraketen-Zünder, der "Alfa-Olaf", steht am Mikrofon. Und jeder, der sich vor der Vorstellung in der Heidelberger Stadthalle eventuell fragte, ob der sächselnde Pullunder-Träger wirklich einen kompletten Abend unterhalten kann, ohne Längen oder humoristischem Niedergang, der sieht sich nach gut zwei Stunden getäuscht: Olaf kann’s.

Er ist albern, manchmal sogar geistreich, voller Sarkasmus, er hat Sprachwitz, und er hinterlässt keine Opfer, von Jochen einmal abgesehen. Sein Gitarrist sitzt neben ihm und muss sich schlimmstes Mobbing über sein "sinnloses Leben" gefallen lassen. Aber ansonsten ist Olaf Schubert keiner, der sich Figuren der Zeitgeschichte vornimmt und sich über sie lustig macht. Allenfalls mal Putin, den er toll findet, wenn der mit freiem Oberkörper durch Russland reitet. "Da kommt bei den Deutschen doch eine stille Sehnsucht auf", dass ihre Chefin auch mal durchs Land reiten möge. Ohnehin habe Deutschland bei den echten Tyrannen den Anschluss verpasst, beklagt er. "Da war Deutschland mal führend."

Olaf führt gern in die Irre: Den Kindern von Bangladesh, die sich mit sechs, sieben Jahren für einen Job in einer Textilfabrik entscheiden, müsse man auch mal Applaus spendieren (und manche klatschen tatsächlich mit), aber die Kinder könnten sich mal mehr Mühe geben, klagt er. Das Zeug, das sie "lieblos zusammenschustern", sei nicht nur billig, sondern auch noch schlecht verarbeitet. "Da ist man doppelt bestraft." An den schwachen Lichtverhältnissen in den Fabriken könne es ja kaum liegen. "Ich stehe hier auch im Dunkeln und mache eine gute Arbeit", analysiert er treffsicher.

Ja, die Analyse ist sein Auftrag. Ganz gleich, ob es um seine frühere Lebensgefährtin Carola geht oder um Altersarmut. Oder seine Sachsen. "Die haben es schwer, ihre Liebe zu zeigen." Es gebe durchaus aufgeschlossene Sachsen, weiß er vom Hörensagen. "Ich habe persönlich noch keine kennengelernt ..." Die Angst vor den Flüchtlingen, die gerade in Sachsen grassiert, sei unbegründet, hat er festgestellt. "Die nehmen Euch Eure Frauen weg, hieß es. Ich habe so gehofft." Carola blieb ihm erhalten. Die Altersarmut werde eines Tages skrupellos ihre Folgen zeigen. Da sagt die alte Dame an der Kasse nicht, "warten Sie, ich hab’s gleich", sondern "warten Sie, ich hab’s gar nicht."

Olaf, die Lichtgestalt aus Dunkel-Deutschland, singt. Selbst wenn man es mit ihm gut meint, wird man kaum bestätigen, dass er singen kann, aber er tut es. Waffengewalt, sagt er selbst, führe zu nichts, "ein Lied von mir kann so viel anrichten." Und darum singt er. Zum Beispiel über seine Vision, zu mehr Kindersegen im Land anzustiften. "Zeugt. Ihr könnt ja an was Schönes denken dabei." Und nennt das Kind Olaf!

Gegen Ende des Kabarett-Abends in der Stadthalle hat neben "Herrn Stephan" noch Jochen "die Machete" ihren fulminanten Auftritt. Machete ist offenbar die Steigerung von Macho. Respekt, der Mann beherrscht den Hüftschwung. Viel mehr muss er nicht können. Aber das ist große Klasse.