Von Arndt Krödel

Heidelberg. Er kämpft leicht verzweifelt, mit Händen und mit Füßen, mit einer Leine, in die er sich verheddert, verstrickt, aus deren Fängen er nie mehr loszukommen scheint. Aber das Hindernis ist nicht unüberwindbar. Am Ende gelingt es ihm mit Mut und Ausdauer, sich zu befreien. Pierre hat ein Handicap. Er trägt einen Helm als Schutz vor überraschenden Krampfanfällen und muss sich regelmäßig Sauerstoff aus einem Beatmungsgerät zuführen. Er kann seine Gliedmaßen nicht so bewegen, wie es für alle anderen selbstverständlich ist. Der junge Mann ist "Special Pierre" oder, wie es im Titel des neuen Nostos-Tanztheaterstücks weiter heißt, "Ce drôle de Petit Pierre" (dieser merkwürdige kleine Pierre).

Die Heidelberger Choreografin und Nostos-Leiterin Christina Liakopoyloy hat das Stück für Kinder und Erwachsene choreografiert - als kreativen Beitrag zum Thema Inklusion, der durch die Sprache des Tanzes eine ganz besondere Dimension erschließt. Es gelingt ihr auf wunderbare Weise, das Andere, Schwierige, auch Skurrile mit beeindruckender Leichtigkeit zu vermitteln, die stets um einen anspruchsvollen Kern kreist und große Liebenswürdigkeit entwickelt. Die Produktion ist länderübergreifend deutsch-französisch, nicht nur durch die beiden Protagonisten, den französischen Tänzer Joseph Simon und seine deutsche Kollegin Andrea Böge, sondern auch in der inhaltlichen Entwicklung des Stücks.

Liakopoyloy hat dafür intensiv am Institut St. Pierre in Palavas-les-Flots bei Montpellier recherchiert, einer Klinik für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, sowohl angeborene Behinderungen als auch sekundär entstandene körperliche Defizite. Hier fanden Tanzworkshops mit den kleinen Patienten statt, und als Pendant kamen Workshops in der Musikschule Horrenberg-Dielheim hinzu, wo sich regelmäßig Kinder aus der Lebenshilfewerkstatt Wiesloch zu einem musikalischen Projekt treffen. Die Erfahrungen an beiden Orten lieferten der Choreografin Kenntnisse über die Bedürfnisse der Kinder und über ihre ganz eigene Bewegungssprache, die Eingang in das Stück fanden.

Darin wird die Geschichte der Freundschaft und Liebe zwischen Pierre, dem "Schnorcheltier", und der ordnungsliebenden Putzfrau Grenadine erzählt, die sich im Klassenzimmer einer Schule begegnen. Dort hat es Pierre nicht leicht, sein Wunsch eines ganz "normalen" Schülerdaseins gerät in das Räderwerk von Ignoranz und Dominanz seiner Umwelt. Es ist Grenadine, die sein Anders-Sein akzeptiert und ihn zum Widerstand ermutigt, indem sie in ihm ruhende Fähigkeiten zum Leben erweckt.

Joseph Simon als Pierre und Andrea Böge als Grenadine sowie als der "stärkere" Mitschüler tanzen ihre Rollen mit Elementen aus Hip Hop und zeitgenössischem Tanz mit großer Hingabe. Die von Witz und Fantasie getragene Choreografie wird von beiden ebenso sensitiv wie kraftvoll umgesetzt, und nicht nur in dramatischen Momenten wie der Krampfanfall-Szene stellen sie ihre geballte Energie und akrobatische Gestaltungskunst glänzend unter Beweis. Es ist eine vibrierende Hommage an das Leben.

Info: Weitere Vorstellungen am 19. Februar um 20 Uhr als Showing im Choreografischen Centrum Heidelberg in der Hebel-Halle (Eintritt frei) sowie am 20. April um 17.30 Uhr und 21. April um 15 und 18 Uhr im Tikk Karlstorbahnhof.