Von Gaby Booth

Mannheim. Es ist die Geschichte, die diesen Mann umtreibt. Die persönliche Familiengeschichte, die deutsche und die europäische Geschichte. Nico Hofmann, vielfacher Filmproduzent und Regisseur, ist seit vergangenem Jahr alleiniger Chef der Berliner Ufa GmbH. Mit den Filmen "Unsere Väter, unsere Mütter", "Dresden", "Staufenberg" oder "Der Tunnel" hat er bei den Fernsehzuschauern einen Nerv getroffen. Er hat hochemotionale Themen auf Faktenlage für ein Millionenpublikum aufbereitet. Außerdem leitet er die Nibelungenfestspiele in Worms.

Seine persönlichen Erlebnisse - der Vater kam verwundet und traumatisiert aus dem Krieg zurück, für die in der Nazizeit sozialisierte Mutter brach bei Kriegsende eine "heile" Welt zusammen - haben den in Heidelberg geborenen und in Mannheim groß gewordenen Nico Hofmann geprägt. Im Nationaltheater sprach er nun im Rahmen der "Mannheimer Reden" zum Thema "Mehr Haltung, bitte!".

Die "Mannheimer Reden" sind eine von Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger SRH, und Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe. Intention des Forums: Eine Wertedebatte soll angestoßen werden. Die Initiatoren der Diskussionsreihe wollen dazu beitragen, ein Bewusstsein für den "gesellschaftlichen Kitt" zu schaffen und Ideen für die Zukunftsgestaltung entwickeln.

"Mehr Haltung bitte", das bedeutet für den 59-jährigen Nico Hofmann, sich in den politischen Diskurs einzubringen. Zu aktuellen Themen Stellung zu beziehen, zu streiten. Wenn das in einer Gesellschaft nicht passiert, entstehen "Leerstellen", die dann von den Populisten besetzt würden, warnte er. Ruhig und scheinbar emotionslos sitzt er da auf der Bühne des voll besetzten Schauspielhauses. Aber in seinem Inneren herrscht Alarmstimmung: Es rege ihn maßlos auf, dass ein Björn Höcke, der das Holocaust-Denkmal als Schande für Deutschlands Hauptstadt bezeichnet habe, so einfach davon komme. Und Alexander Gauland, der AfD-Chef, der schützend seine Hand über Höcke halte, weitgehend unkommentiert immer wieder sagen dürfe, es müsse nun Schluss sein damit, sich immer nur mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen. "Wir müssen Haltung zeigen, das Gespräch suchen, auch mit den Populisten, auch mit der AfD."

Der "Berliner Politik" stellt der Produzent ein schlechtes Zeugnis aus. "Die deutsche Politik agiert im Moment im Mittelmaß" kritisiert er. "Merkel, Schulz und Seehofer, die sind mit sich selbst beschäftigt, sind ständig auf der Suche nach Konsens im Kleinen und sehen das große Ganze nicht." Sie seien müde, das sähe man. "Das ermüdet auch diejenigen, die sie eigentlich wählen sollen."

Es war seiner Ansicht nach völlig richtig, dass Angela Merkel 2015 auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsansturms die Grenzen nicht dichtgemacht habe. Aber: Es es sei ein Fehler gewesen, dass im Anschluss keine Debatte darüber geführt worden sei, wie eine Gesellschaft mit diesen Veränderungen umgehen solle. "Diese Debatte hat man den Populisten überlassen, aber die nutzen das für ihre nationalistischen Ressentiments, schüren Vorurteile und Ängste in der Bevölkerung. Das ist brandgefährlich."

Was passieren könne, wenn über brisante Themen nicht diskutiert werde, habe man in England gesehen. Dort habe man es versäumt, sich differenziert mit dem Thema Europa auseinanderzusetzen. Plötzlich war dann der Brexit da, betrieben von den Europa-Kritikern. Die junge Generation wurde um ihre Zukunft gebracht. Das größte Negativbeispiel beobachtet der UFA-Chef aber in den USA unter Donald Trump: "Man hat ihn während des ganzen Wahlkampfes nicht ernst genommen, auch die Clinton-Mannschaft nicht, so konnte er gewinnen."

Glücklicherweise stehe inzwischen Emmanuel Macron auf der europäischen Bühne: Er habe es geschafft, die völlig zerstrittene und mit sich selbst beschäftigte Parteienlandschaft in Frankreich mit seiner Bewegung "En Marche" zu überholen und die rechtsradikale Le Pen zu verhindern. "Macron hat den Franzosen den Stolz zurückzugeben."

In Deutschland müsse man zur Kenntnis nehmen, dass sich unsere Gesellschaft verändert. "Das Thema Globalisierung, mit seinen Folgen muss uns beschäftigen. Weil es diejenigen gibt, die kosmopolitisch geprägt sind und offen damit umgehen." Und wie lässt sich die Zukunft gestalten? Wichtig sei zum Beispiel, dass sich die männerdominierte Kultur verändere. Männer bestimmten die Themen und Inhalte von Filmen und Fernsehreihen, auch bei der Ufa. Eine von der Schauspielerin Maria Furtwängler initiierte Studie kam genau zu diesem Ergebnis. "Da sehe ich mich selbst in der Verantwortung."

Info: Am 24. April hält der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert die nächste "Mannheimer Rede". Kostenlose Karten ab sofort unter der 0621/1680-150