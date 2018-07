Mit blutverschmiertem Gesicht bei den Nibelungenfestspielen in Worms: Linn Reusse als Swanhild in "Siegfrieds Erben". Die Fortsetzung der Nibelungensage wurde von Feridun Zaimoglu und Günter Senkel geschrieben, Regie führt Roger Vontobel. Foto: Andreas Arnold

Von Volker Oesterreich

Worms. Sie hat Wucht, sie hat Würde, sie hat Witz: In der nunmehr 17-jährigen Geschichte der Nibelungenfestspiele zu Worms bildet die Premiere von "Siegfrieds Erben" eine rühmliche Ausnahme. In früheren Jahren wurde allzu oft der plumpen Effekthascherei Vorschub geleistet, und das auch noch mit teuren Stars, von deren Qualität man sich in den Zuschauerreihen kaum überzeugen konnte. Blechernes Pathos und ablenkendes Augenfutter bestimmten meist die Szene.

Nun aber ein großer, freilichtbühnentauglicher Wurf, der die Mittel des Theaters nicht leugnet, sondern aus ihnen Funken zu schlagen weiß. Roger Vontobel, dem Inszenator, sei Dank! In großen Schauspiel- und Opernhäusern hat er schon mit Erfolg gearbeitet; jetzt meistert Vontobel vor dem imposanten Wormser Dom auch das schwierige Freiluft-Format. Bumm & Peng & Pferdeäppelei à la Bad Segeberg hat er nicht nötig.

Das Autorengespann Feridun Zaimoglu und Günter Senkel hat mit seiner Fortsetzung des Nibelungen-Mythos viel gewagt - und viel gewonnen. Es gehört schon eine gewaltige Portion Mut dazu, den mittelalterlichen Stoff weiterzuentwickeln. Vor den beiden haben das schon Friedrich Hebbel und Richard Wagner getan, beide auf sehr spezielle Weise.

Sprachlich knüpfen Zaimoglu und Senkel bei Hebbel an. "Siegfrieds Erben" klingt ein wenig altertümelnd erhaben, aber keineswegs epigonal. Die Dialoge sind zugespitzt, und die Handlungsführung ist dramaturgisch geschickt gebaut, ohne sich beim Serienfutter von "Game of Thrones" anzubiedern.

Zaimoglu und Senkel beginnen dort, wo das Nibelungenlied endet: Nach dem Gemetzel am Hof des Hunnenkönigs Etzel sind die Nibelungen bzw. Burgunden vernichtend geschlagen. Etzel trauert um seinen getöteten Sohn Ortlib und will im morastig verkommenen Herrschaftsgebiet der Nibelungen die Macht übernehmen. Dort, in Worms, waten noch die einstige Walküre Brunhild, deren Sohn Burkhard und die zänkische Königsmutter Ute durch den Matsch (Bühnenbild: Palle Steen Christensen). Sie tun das auf verlorenem Posten. Aus den Niederlanden reisen Siegmund und Sieglinde an, die Eltern des von Hagen ermordeten Siegfried. Mit diesem elterlichen Geschwisterpaar mixt das Autorengespann eine Prise Wagner in den Text, ohne jedoch auf dessen Inzestthematik einzugehen.

Dem Hunnenkönig Etzel ist in Worms keiner gewachsen, weder die verkommenen Rest-Nibelungen, noch die alberne niederländische Königssippe, zu der auch die Enkelgeneration Swanhild und Gunther gehört. Etzel wird zum Fremdherrscher, der Jung-Gunther (Jimi Blue Ochsenknecht) in der Feuergrube verbrennen lässt, die Herausgabe des Nibelungenhorts erpressen will und durch die ebenfalls erzwungene Hochzeit mit Swanhild sein tyrannisches Gebaren auch noch ehelich legitimieren möchte.

Lug und Trug und Hass regieren weiter, ganz so wie im Nibelungenlied. Davon scheint der von Jürgen Prochnow gespielte Etzel zutiefst angeekelt zu sein. Das signalisieren sein Mienenspiel und seine Verwunderung über die christliche Ethik, die in Worms zwar behauptet, aber nicht gelebt wird. In diesen Szenen wirkt der Hunne fast wie ein zweiter Hamlet: ein philosophischer Grübler, der eigentlich der intriganten Ränkespiele müde ist.

Neben dem 77-jährigen Prochnow agiert ein stimmig besetztes Ensemble, aus dem vor allem Ursula Stauss als Brunhild, Wolfgang Pregler als Königsmutter Ute, Bruno Cathomas und Karin Pfammatter als Siegmund und Sieglinde sowie Linn Reusse als deren Enkelin Swanhild hervorstechen. Brunhild und Swanhild werden in "Siegfrieds Erben" zu Anklägerinnen des Machogebarens. Zu den wichtigsten Schlüsselszenen gehört Brunhilds Wutrede gegen ihre einstigen Vergewaltiger Siegfried und Gunther, von denen die kraftstrotzende Isländerin im Nibelungenlied überwältigt worden war. Mit Tarnkappenlist. Unterschwellig klingt da auch die MeToo-Debatte und die Empörung über den ehemaligen Wormser Festspiel-Intendanten Dieter Wedel mit. Letzterer hatte sich nach Missbrauchsvorwürfen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Statt ablenkender Spielfilm-Schnipsel, wie sie Wedel in Worms genutzt hatte, werden nun die Gesichter der Schauspieler beim Leiden, Zittern, Hadern oder Grübeln auf den dezenten Projektionsflächen gezeigt. Auch das unterstreicht die Würde des Theaters.

Sonderapplaus von den rund 1200 Zuschauern gibt es für die Lichtmagie, mit der die Domfassade in einer Szene effektvoll verfremdet wird. Ebenso eindrucksvoll wirkt der Unheil dräuende Kehlkopfgesang des mongolischen Sängers Enkhjargal Dandarvaanching, der zusammen mit sechs weiteren Musikern für den ganz besonderen Sound dieser Produktion sorgt.

Am Ende ihres Stücks, nach vielen knackenden Genicken, haben Zaimoglu und Senkel einen Cliffhanger eingebaut. Darf man also auf eine weitere Fortsetzung der Nibelungensage hoffen? Der Wormser Festspiel-Intendant Nico Hofmann, die beiden Autoren und der Regisseur sollten sich nach dem diesjährigen Erfolg nicht davor scheuen. Ran ans Werk!

Info: Die Nibelungenfestspiele laufen auf der Freilichtbühne vor dem Wormser Dom bis zum 5. August. Kartentelefon: 01805 / 33 71 71.